На стадионе «Самара Арена» развалился парник для укладки газона
7 февраля 2018 21:11
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"По всей видимости, снег под опорами растаял, и нарушилась общая геометрия конструкции. Поэтому парник свернулся", - рассказал очевидец. - К счастью, никто не пострадал.
Теплицу соберут заново. Никто из рабочих не пострадал.
Фото: 63.ru
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