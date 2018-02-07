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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

На стадионе «Самара Арена» развалился парник для укладки газона

7 февраля 2018 21:11
944
Теплицу соберут заново. Никто из рабочих не пострадал.
На  «Самара Арене» упала конструкция, которая служила парником для укладки газона, сообщает 63.ru

"По всей видимости, снег под опорами растаял, и нарушилась общая геометрия конструкции. Поэтому парник свернулся", - рассказал очевидец. - К счастью, никто не пострадал.

Теплицу соберут заново. Никто из рабочих не пострадал.




Фото:    63.ru






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Комментарии



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