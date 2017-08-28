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На стадионе «Самара Арена» приступили к монтажу кровли с применением поликарбоната

28 августа 2017 11:24
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На стадионе «Самара Арена» приступили к монтажу кровли с применением поликарбоната
Строительство стадиона завершится в декабре 2017 года.

Работы стартовали на секторе А. Площадь кровли новой футбольной арены составит более 76 тыс. квадратных метров, что сопоставимо с более чем десятью футбольными полями. Архитекторы предложили использовать при оформлении кровли современные материалы белого и серебряного цветов. По замыслу проектировщиков, они будут чередоваться и «опоясывать» кровлю стадиона по всему диаметру. Такое оформление призвано подчеркнуть объемность объекта, обеспечат легкость его восприятия и в конечном итоге отразят главную космическую тематику стадиона, сообщает сайт облправительства.

«Стадион «Самара Арена» станет центральным объектом на застраиваемой территории. Со временем на 930 га Радиоцентра появятся Ледовый дворец, Дворец водных видов спорта, велотрек, уже после Чемпионата мира по футболу начнется строительство современного наукограда - «Гагарин-центра». Но именно стадион будет определять это новое пространство. Купол арены, виден издалека – с автострад, с Волги, со всех высоких точек центральной части города  - поэтому так важно, чтобы идея, заложенная проектировщиками стадиона в концепцию его архитектурного облика, легко считывалась, чтобы стадион стал узнаваемым символом города Самары и подчеркивал его связь с космосом», - заявил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Напомним, что работы по монтажу металлоконструкций купола стадиона «Самара Арена» завершились в начале августа 2017 года. Купол состоит из 32 радиальных консолей. Консоли образуют поверхность части сферы диаметром 612 метров. Конструкция признана уникальной, так как имеет вылет консольной части свыше 90 метров. Каждая из консолей весит 277 тонн.
При создании купола стадиона было использовано 13 тысяч тонн металлопроката. В монтаже временных поддерживающих и основных металлоконструкций -  пирамидальных опор, блоков консолей, прогонов, оттяжек, блоков хребтовых ферм – было задействовано свыше 30 кранов. В том числе такие супермощные, грузоподъемностью до 1250 тонн.
Впереди еще один важный этап строительства – раскружаливание.  Это комплекс работ, обеспечивающий включение в работу смонтированных конструкций путем постепенного выключения из работы временных опор (металлоконструкции желтого цвета). Раскружаливание выполняется при помощи системы домкратов, установленных на временные поддерживающие опоры.

Строительство стадиона «Самара Арена» завершится в декабре 2017 года. Новая футбольная арена примет матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм, в том числе один из матчей сборной России.



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Комментарии



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28 августа 2017  11:24
На стадионе «Самара Арена» приступили к монтажу кровли с применением поликарбоната
На стадионе «Самара Арена» приступили к монтажу кровли с применением поликарбоната
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