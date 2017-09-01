На стадионе «Самара Арена» начали монтировать кровлю
1 сентября 2017 14:00
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Общая площадь покрытия купола составит почти 80 000 квадратных метров.
На стадионе «Самара Арена», на котором будут проводить матчи ЧМ-2018, рабочие начали монтировать кровлю купола из ПВХ и поликарбоната, пишет ТРК "Терра".
По данным подрядчика стройки компании ПСО «Казань», общая площадь покрытия купола составит почти 80 000 квадратных метров. Напомним, основные работы на стройке должны быть завершены уже в этом году. Первые товарищеские матчи на стадионе должны состояться весной 2018 года.
Фото: скриншот из видео Александра Карягина
На стадионе «Самара Арена», на котором будут проводить матчи ЧМ-2018, рабочие начали монтировать кровлю купола из ПВХ и поликарбоната, пишет ТРК "Терра".
По данным подрядчика стройки компании ПСО «Казань», общая площадь покрытия купола составит почти 80 000 квадратных метров. Напомним, основные работы на стройке должны быть завершены уже в этом году. Первые товарищеские матчи на стадионе должны состояться весной 2018 года.
Фото: скриншот из видео Александра Карягина
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