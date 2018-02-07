На стадионах, принимающих матчи ЧМ-2018, создадут специальные изоляторы для буйных болельщиков

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На спортивных аренах будут размещаться комнаты для сотрудников полиции и специзоляторы для нарушителей правопорядка. При чем в зависимости от половой принадлежности болельщики будут содержаться раздельно.Из изоляторов нарушителей будут забирать в ОВД для оформления штрафа.При этом изоляторы должны обладать необходимыми условиями для содержания людей. Контроль за этим осуществит уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.Отмечается, что помещения должны быть просторными — не менее 4 м на человека, в комнатах необходимо установить вентиляцию, диван и соблюсти некоторые другие условия.Фото: Cdn01.ru