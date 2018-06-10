На сайте госзакупок размещено 13 тендеров на закупку билетов на ЧМ-2018 на общую сумму 200 млн рублей
10 июня 2018 08:15
Основным продавцом билетов по госконтрактам является компания Match Hospitality — швейцарский партнер FIFA, через которого реализуются «пакеты гостеприимства» — VIP-места и ложи на стадионах.
Крупнейшим покупателем билетов на ЧМ-2018 через сайт госзакупок являются структуры ВТБ — ВТБ24 (закупки объявлялись до объединения с ВТБ) и «ВТБ Страхование», свидетельствуют данные портала госзакупок. Контракт ВТБ24 на покупку билетов на сумму свыше $1,5 млн был заключен в конце 2016 года. Под контрактом стоит подпись работавшего тогда заместителем председателя правления ВТБ24 Михаила Кожокина.
Как следует из приложения к госконтракту, за эти деньги ВТБ24 приобрел у Match Hospitality элитный пакет «Большая тройка 07». Всего в продажу поступало 20 подобных пакетов, каждый из которых дает право на посещение 19 матчей чемпионата мира, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, включая матч-открытие, оба полуфинала и финал. Покупатель получает в свое распоряжение собственную ложу на стадионах. В стоимость билета включены ресторанное обслуживание, бар, парковка на стадионе, сувениры и услуги персональных хостес.
Компания «ВТБ Страхование» потратила на билеты на футбол чуть меньше банка — $997,8 тыс. На эту сумму страховщики выкупили ложу в «Лужниках» на 18 человек на все игры, а также приобрели четыре билета на VIP-места на полуфинал и финал, которые пройдут тоже в «Лужниках», и шесть мест в «Царской ложе» «Лужников» на все матчи. Договор подписал первый заместитель гендиректора «ВТБ Страхования» Михаил Моторин.
Билеты на ЧМ-2018 приобретены для представительских нужд — организации мероприятий с ключевыми клиентами и партнерами, пояснили РБК в пресс-службе ВТБ.
Работу с особо важными клиентами во время игр чемпионата мира будет вести и Сбербанк, выкупивший у Match Hospitality билеты на 17,5 млн руб. В рамках организации программы лояльности для крупных клиентов банком была организована покупка пакетов гостеприимства на матчи ЧМ по футболу, рассказали РБК в пресс-службе банка. «Сбербанк уделяет большое внимание построению и поддержанию партнерских отношений с клиентами. Неформальное общение, спорт и другие мероприятия сближают позиции руководителей, принимающих решения в компаниях. Крупные клиенты — важный сегмент для банка. Взаимоотношения с ними определяют успешность совместного бизнеса банка и клиентов, а также развитие целых направлений финансовых услуг и отраслей экономики», — отметили в банке.
Управляющая компания особой экономической зоны «Алабуга» (принадлежит АО «ОЭЗ» и Минимуществу Татарстана) выкупила ложу на 9 мест на стадионе в Казани за 12 млн руб. В обосновании проведения закупки менеджеры «Алабуги» указали, что цель осуществления работ — продвижение бренда ОЭЗ, привлечение потенциальных инвесторов и повышение уровня привлекательности экономической зоны для отечественных и зарубежных субъектов инвестиционного рынка. В Казани пройдет шесть матчей чемпионата мира, в которых сыграют команды Ирана, Испании, Польши, Колумбии, Кореи, Германии, Франции и Австралии.
Среди заключенных контрактов на покупку билетов есть и точечные. Так, «Зарубежнефть», заключившая в марте 2018 года крупный контракт на добычу нефти в Иране, выкупила ложу на матч Испания — Иран, который пройдет в Казани.
ГлавУпДК при МИДе, занимающееся обслуживанием иностранных диппредставительств в России, купило билеты на шесть московских матчей. При этом на четыре из них куплено по два билета в зону VIP, а на игру Франция — Дания в «Лужниках» — 32 билета.
«Топ-менеджеры крупных компаний чаще приобретают VIP-билеты на матчи чемпионата мира за собственные средства, — рассказал РБК представитель крупного консьерж-сервиса, специализирующегося на обслуживании VIP-клиентов. — Помимо сверхдорогих лож, в продаже у Match Hospitality есть VIP-места, предусматривающие такой же набор услуг, как и в ложах, — ресторанное обслуживание, VIP-парковка и т.д., таких частных заказов от известных клиентов перед ЧМ было много».
Директор по развитию международной компании Quintessentially, специализирующейся на консьерж-услугах (сервис по бронированию услуг), Кирилл Рябков рассказал РБК, что ажиотажа вокруг чемпионата мира больше, чем во время Олимпиады в Сочи. «Для нас стало неожиданностью, что со всего мира есть огромный спрос, особенно на полуфиналы и финал. Если сравнивать с Олимпиадой-2014— это несоизмеримо, там были единичные запросы. Сейчас запросы исчисляются сотнями», — сказал Рябков.
По его словам, в среднем один человек покупает около 30 билетов, а также перелет, трансфер, проживание, обед-ужин, досуг, индивидуальные экскурсии, в том числе, аренду лодок по каналам Петербурга, поход в театры и так далее. Рябков отметил, что сейчас его сервис продал около 700 билетов, сто из которых — для клиентов из России.
В Match Hospitality РБК рассказали, что продажи пакетов гостеприимства шли хорошо — спрос на них был высоким. Тем не менее часть пакетов до сих пор продается. По словам представителя Match Hospitality Имрана Пателя, покупатели из России приобрели у компании 38104 VIP-пакета. Имена покупателей Патель не раскрыл, ссылаясь на конфиденциальность информации. Среди самых активных покупателей VIP-пакетов — граждане Аргентины (16961), Мексики (15158), США (9909) и Китая (9113).
Фото: http://fifa.com
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