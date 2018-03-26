На прошивку газона «Самара Арены» уйдет около 9 тысяч километров нитей

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«Пирог» газона включает в себя шесть слоев (ОПГС, геотекстиль, несколько пластов щебня, песок, плодородный слой и сам рулонный газон) и уходит вглубь на один метр.Сложная дренажная система убережет газон даже от тропических ливней. Поддерживать траву в должном состоянии будет система подогрева и полива. Общая протяженность теплых труб достигает 37 километров. Подавать воду для полива будут из 35 форсунок.Рулонный газон на стадион «Самара Арена» привезут из Германии. К его укладке приступят с наступлением положительных температур. Газон прошьют полипропиленовым нитям, которые помогут укрепить траву. На прошивку газона уйдет около 9 тысяч километров нитей, сообщает пресс-служба облправительства.