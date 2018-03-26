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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

На прошивку газона «Самара Арены» уйдет около 9 тысяч километров нитей

26 марта 2018 18:04
189
27 марта рабочие начнут демонтаж второй части теплицы.
По информации подрядчика – ПСО «Казань», завтра, 27 марта, рабочие начнут демонтаж второй части теплицы. На освободившейся от парника половине поля субподрядчик, который занимается спортивной технологией поля, выполняет финишные работы на щебеночном основании дренажного слоя (устройство «конверта» из мелкого щебня).

«Пирог» газона включает в себя шесть слоев (ОПГС, геотекстиль, несколько пластов щебня, песок, плодородный слой и сам рулонный газон) и уходит вглубь на один метр.

Сложная дренажная система убережет газон даже от тропических ливней. Поддерживать траву в должном состоянии будет система подогрева и полива. Общая протяженность теплых труб достигает 37 километров. Подавать воду для полива будут из 35 форсунок.

Рулонный газон на стадион «Самара Арена» привезут из Германии. К его укладке приступят с наступлением положительных температур. Газон прошьют полипропиленовым нитям, которые помогут укрепить траву. На прошивку газона уйдет около 9 тысяч километров нитей, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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