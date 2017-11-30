На презентации городов-организаторов игр ЧМ-2018 в Москве Самарский стенд один из самых посещаемых
30 ноября 2017 22:54
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Вокруг стойки Самарской области было очень оживленно и шумно. Многочисленным посетителям специалисты отдела коммуникаций "Дирекция-2018" предлагали с помощью 3D-очков познакомиться с достопримечательностями столицы Самарской губернии, совершив виртуальный полет над областью.
"Наш стенд - один из самых посещаемых в медиацентре и благодаря техническим новинкам, с помощью которых мы показываем нашу родную и любимую Самару с необычного ракурса. И благодаря уникальным послам ЧМ-2018 от Самары. Они все - очень яркие, необычные люди, своей харизмой привлекающие внимание к нашему региону и городу. Сыграй мы футбольный матч между сборными послов ЧМ - у наших соперников просто не было бы шансов на победу в матче против нашей слаженной команды, - уверен Александр Фетисов. - Самара проделала большой путь по подготовке к ЧМ-2018. Но нам есть еще над чем работать, чтобы соответствовать всем требованиям ФИФА, чтобы многочисленные болельщики чувствовали себя в Самаре, как дома. А вот из каких стран к нам приедут болельщики, узнаем 1 декабря, после финальной жеребьевки ФИФА. Среди участников ЧМ-2018 нет слабых команд. Но есть сборные, за которыми приедет большое количество болельщиков. И если такие сборные будут играть в Самаре, то в работе с ними мы должны будем учитывать все моменты".
Фото: Волга Ньюс
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