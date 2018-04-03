На площади Куйбышева начался монтаж сцены Фестиваля болельщиков FIFA 2018 - сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом
3 апреля 2018 14:56
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Во вторник, 3 апреля, на главной площади Самары, которая уже летом станет местом притяжения сотен тысяч футбольных болельщиков со всего мира, начались подготовительные работы по устройству сцены.
Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, высота 26 метров, площадь - 135 кв.м. Дизайн сцены органично сочетает в себе
официальную эмблему Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ - «перо», уникальную символику Самары и мотивы, традиционные для страны-организатора.
Завершить монтаж сцены планируют к 25 апреля.
Погрузиться в атмосферу футбола и в полной мере насладиться спортивным праздником позволит интегрированный в сцену экран внушительных размеров - 9х16 метров.
Посетители площадки Фестиваля болельщиков FIFA смогут не только посмотреть трансляции матчей в прекрасном качестве с великолепным звуком, но и вживую послушать замечательную музыку, насладиться вкусной едой и напитками, принять участие в культурно-развлекательной программе. Площади Куйбышева будет организован официальный магазин с лицензионной продукцией Чемпионата мира по футболу FIFA™.
Фестиваль болельщиков FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года одновременно с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018 тм в Самаре на центральной площади города – площади Куйбышева.
Площадь Куйбышева в Самаре считается самой большой площадью в Европе. Ее территория составляет 17,4 гектара, что почти на целый гектар больше, чем Красная площадь в Москве. На территории площади им. Куйбышева смогут разместиться около 20 тысяч человек.
Вход на Фестиваль болельщиков FIFA для всех желающих является бесплатным.
Главная площадь Самары уже готовится к масштабному событию. В 2017 году завершен ее капитальный ремонт и полностью переустроено электроснабжение площади - установлены две современные трансформаторные подстанции, проложено около километра кабельной линии, сообщает пресс-служба облправвительства.
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