На "Самара Арене" зрительский рекорд: матч между сборными Уругвая и России увидели 41 тысяча 970 зрителей
25 июня 2018 19:54
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25 июня на стадионе "Самара Арена" матч между сборными Уругвая и России увидели 41 тысяча 970 зрителя.
Это стало зрительским рекордом "Самара Арены".
21 июня на матче Дании и Австралии в Самаре присутствовали 40 тысяч 727 зрителей, а 17 июня на матче Коста-Рики и Сербии было 41 тысяча 432 зрителя.
В Самаре три матча Мундиаля посмотрели 124 тысячи 129 зрителей (или в среднем 41 973), а всего в 11 городах России уже более 1,5 миллиона человек.
Самара - на 7 месте по посещаемости матчей.
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Казань лидируют по посещаемости матчей Чемпионата мира 2018 года.
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