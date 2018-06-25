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На "Самара Арене" зрительский рекорд: матч между сборными Уругвая и России увидели 41 тысяча 970 зрителей

25 июня 2018 19:54
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Матчи ЧМ-2018 в Самаре посетили более 124 тысяч зрителей.
Матчи ЧМ-2018 в Самаре посетили более 124 тысяч зрителей. Агентство ТурСтат выявило, сколько человек посетили матч Чемпионате мира по футболу в Самаре и других городах России с 14 по 25 июня.

25 июня на стадионе "Самара Арена" матч между сборными Уругвая и России увидели 41 тысяча 970 зрителя.

Это стало зрительским рекордом "Самара Арены".

21 июня на матче Дании и Австралии в Самаре присутствовали 40 тысяч 727 зрителей, а 17 июня на матче Коста-Рики и Сербии было 41 тысяча 432 зрителя.

В Самаре три матча Мундиаля посмотрели 124 тысячи 129 зрителей (или в среднем 41 973), а всего в 11 городах России уже более 1,5 миллиона человек.

Самара - на 7 месте по посещаемости матчей.

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Казань лидируют по посещаемости матчей Чемпионата мира 2018 года. 
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Комментарии



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