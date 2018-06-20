На Фестивале болельщиков FIFA в Самаре установили рекорд посещаемости
20 июня 2018 15:59
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После матча глава региона Дмитрий Азаров со сцены поздравил болельщиков с победой:
«Мы верили в нашу команду, болели и победили сегодня! Теперь ждем наших ребят здесь – на Самарской земле, и встретим их, как победителей! Пусть наш стадион станет победным для сборной России!» - пожелал Азаров, чьи слова возгласами поддержала многотысячная армия болельщиков, передает smr2018.ru.
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