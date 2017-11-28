На ЧМ-2018 по футболу арбитры смогут останавливать матчи в случае проявления нетерпимости
28 ноября 2017 09:16
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Арбитры матчей на чемпионате мира 2018 года в России смогут прервать или отменить игру в случае расистских или других проявлений нетерпимости. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Такая система будет применена впервые в истории Мундиаля. “Проявления нетерпимости абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жесткими в этом отношении”- подчеркнул Инфантино. Также президент ФИФА упомянул антидопинговые мероприятия.
По его словам, все футболисты всех команд во время турнира и во внесоревновательный период будут сдавать соответствующие тесты при участии лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством. Инфантино выразил уверенность, что принципы честной игры будут соблюдены.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в России с 14 июня по 15 июля, передает Радио Маяк.
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