Мутко рассказал об особой программе правительства и «Аэрофлота» для обладателей билетов на матчи ЧМ-2018
28 декабря 2017 15:49
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Также чиновник рассказал, что дал поручение Федеральной антимонопольной службе и Министерству транспорта «рассмотреть случаи» завышения цен на авиабилеты.
Цена на авиаперелеты в дни матчей чемпионата мира по футболу 2018 года между городами, в которых пройдут встречи, в среднем выросли на 230% по сравнению с обычными ценами, говорится в исследовании РБК. Больше всего подорожал перелет в Волгоград. Но и перелет из Сочи в Саранск 22–24 июня обойдется во столько же, сколько стоит билет до Токио и обратно.
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в ведомство поступили три обращения о цене авиабилетов, и пообещали внимательно изучить все обстоятельства.
Глава думского комитета по спорту Михаил Дегтярев обратился в антимонопольное ведомство и Минтранс с просьбой расследовать ситуацию. Он добавил, что случаи завышения цен также фиксировались во время Кубка конфедераций 2017 года.
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