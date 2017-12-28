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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Мутко рассказал об особой программе правительства и «Аэрофлота» для обладателей билетов на матчи ЧМ-2018

28 декабря 2017 15:49
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Они смогу попасть на рейсы за доступные деньги.
Как информирует РБК, курирующий спорт зампред правительства Виталий Мутко заявил, что власти вместе с «Аэрофлотом» работают над программой, которая позволит болельщикам купить билеты по «доступным ценам» (передает ТАСС).

Также чиновник рассказал, что дал поручение Федеральной антимонопольной службе и Министерству транспорта «рассмотреть случаи» завышения цен на авиабилеты.

Цена на авиаперелеты в дни матчей чемпионата мира по футболу 2018 года между городами, в которых пройдут встречи, в среднем выросли на 230% по сравнению с обычными ценами, говорится в исследовании РБК. Больше всего подорожал перелет в Волгоград. Но и перелет из Сочи в Саранск 22–24 июня обойдется во столько же, сколько стоит билет до Токио и обратно.

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в ведомство поступили три обращения о цене авиабилетов, и пообещали внимательно изучить все обстоятельства.

Глава думского комитета по спорту Михаил Дегтярев обратился в антимонопольное ведомство и Минтранс с просьбой расследовать ситуацию. Он добавил, что случаи завышения цен также фиксировались во время Кубка конфедераций 2017 года.


 
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Комментарии



ЧМ-2018
28 декабря 2017  15:49
Они смогу попасть на рейсы за доступные деньги.
Мутко рассказал об особой программе правительства и «Аэрофлота» для обладателей билетов на матчи ЧМ-2018
Они смогу попасть на рейсы за доступные деньги.  ЧМ-2018
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