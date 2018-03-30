Мутко: «Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф»
30 марта 2018 19:17
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«Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф. Правда, уже в 1/8 финала можем встретиться с испанцами. Хотя можно и с Испанией играть», — сказал Мутко в разговоре с «Чемпионатом.com».
На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Для выхода в плей-офф надо будет занять одно из двух первых мест в группе.
За свою историю сборная России ни разу не выходила из группы. В 1994 году команда заняла третье место, пропустив вперед сборные Бразилии и Швеции, впоследствии бразильцы стали чемпионами мира, а шведы — третьими. В 2002 году в группе с Японией, Бельгией и Тунисом россияне заняли третье место. В трех матчах сборная Олега Романцева набрала только три очка за победу над Тунисом. На прошлом чемпионате мира Россия обошла в группе только корейцев и пропустила вперед Бельгию и Алжир. В последнем туре россиянам надо было обыграть алжирцев, но этот матч закончился вничью 1:1.
В последний раз сборная хозяев не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира в 2010 году. Тогда чемпионат принимала ЮАР, и команда этой страны осталась на третьем месте в группе с Уругваем, Мексикой и Францией.
Сборная России первый матч ЧМ-2018, против Саудовской Аравии, проведет 14 июня. Следующий матч, с Египтом, состоится 19 июня, а завершат групповой этап россияне матчем против Уругвая 25 июня.
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