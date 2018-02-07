Минспорт оштрафует генподрядчиков, сорвавших сроки строительства арен к ЧМ-2018

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С компании требуют 555,5 млн и 609,7 млн рублей. Заявления пока не приняты к производству. Но, как пояснили в минспорте информагентству RNS, иски поданы за взыскание неустойки за просрочку сроков строительств стадионов.Такие же заявления поданы минспортом к «Стройтрансгазу», строящему стадионы в Нижнем Новгороде и Волгограде, к «Синара-Девелопмент» с Екатеринбургской ареной и к «Крокус Интэрнэшнл», возводящей стадион в Калининграде.Несмотря на то, что срок сдачи этих стадионов перенесен с конца прошлого года, на апрель нынешнего, самым отстающим пока продолжает оставаться «Самара Арена».Фото: «СО» ОНЛАЙН ©