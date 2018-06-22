Миллионный болельщик ЧМ-2018 посетил матч 21 июня в Самаре, где на «Самара Арене» играли сборные Дании и Австралии
22 июня 2018 17:22
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Миллионный болельщик ЧМ-2018 посетил матч 21 июня в Самаре, где на «Самара Арене» играли сборные Дании и Австралии. Встреча завершилась со счетом 1:1. Всего на арене собралось 40,73 тыс. человек.
В настоящее время распределено больше 2,6 млн билетов, а продажи будут продолжаться до 15 июля. Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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