Медики региона готовятся к проведению в Самаре Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

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6 июня, во вторник, в 17.00 на стадионе «Локомотив» (г. Самара, ул. Агибалова, 7) состоится открытая тренировка медиков, которые будут работать на объектах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм в городе-организаторе Самаре.В ходе тренировки бригада медиков отработает навыки оказания первой медицинской помощи в условиях стадиона, в том числе пострадавшим при ЧС, навыки сердечно-легочной реанимации, транспортировки футболиста с поля, командное взаимодействие.Занятия медицинских работников, которые проходят подготовку к ЧМ-2018, начались еще в 2016 году. Тренинги продолжатся до марта 2018 года. Затем начнутся дежурства медиков на стадионе и других объектах ЧМ-2018, сообщает сайт облправительства.