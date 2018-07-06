Матрешки Англии и Швеции приехали к подружкам на набережную Самары
6 июля 2018 18:39
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Накануне матча сборных этих стран на стадионе "Самара Арена".
Самарские художники успели вручную расписать матрешек узнаваемыми символами Англии и Швеции, передает пресс-служба администрации Самары.
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