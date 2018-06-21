Матч сборной Англии против команды Туниса на ЧМ обошел по популярности королевскую свадьбу в Великобритании
21 июня 2018 06:29
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По данным издания, средняя аудитория матча составила 13,7 млн человек. Последние минуты встречи трансляцию смотрели 18,3 млн человек, или 69% телезрителей Великобритании. Еще 3 млн человек смотрели игру онлайн в интернете. Сама встреча состоялась в Волгограде и завершилась победой сборной Англии со счетом 2:1.
«Это невероятно для матча группового этапа. Вот сила футбола и чемпионата мира», — написал на своей странице в Twitter бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, который комментировал эту встречу на телеканале BBC.
Отмечается, что матч смотрели больше людей, чем телетрансляцию бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл 19 мая, которую посмотрели 13,1 млн человек.
Самой популярной телетрансляцией ЧМ в Великобритании стала полуфинальная встреча между командами Англии и ФРГ в 1990 году. Тогда матч посмотрели 25,2 млн человек. Аудитория трансляции матча сборной Англии и Аргентины ЧМ-1998 составила 23,8 млн человек.
Фото AFP
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