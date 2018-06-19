Матч открытия ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией посмотрела почти половина жителей страны

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Mediascope, проведя телефонный опрос 1304 респондентов, выяснила, что 88% увидели игру в прямом эфире, но лишь 47% посмотрели игру полностью.78% опрошенных смотрели матч по телевизору (матч транслировал «Первый канал»), остальные на мобильном устройстве и на компьютере.Матч, который начался в 18:00 по московскому времени, большинство (76%) смотрели дома. 9% увидели игру на работе, а остальные отправились в кафе или бар.40% зрителей смотрели игру в кругу семьи, 38% — в одиночестве, а 22% — с друзьями или коллегами.Матч открытия в «Лужниках» завершился победой сборной России со счетом 5:0. Два мяча забил Денис Черышев, еще по голу на сво​й счет записали Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет 19 июня на стадионе в Санкт-Петербурге против Египта. Игра начнется в 21:00 мск.