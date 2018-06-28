Матч между сборными Сенегала и Колумбии на стадионе "Самара Арена" увидели 41 тысяча 970 зрителей
28 июня 2018 20:22
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В Самаре четыре матча Чемпионата мира-2018 увидели 163 тысячи 99 зрителей
На матчах ЧМ-2018 в городах России уже побывало более 2 миллионов человек.
Матч между сборными Сенегала и Колумбии на стадионе "Самара Арена" увидели 41 тысяча 970 зрителей.
Это повторение зрительского рекордом стадиона "Самара Арена".
Ранее три матча на "Самара Арене" увидели 41 тысяча 970 зрителей на игре России и Уругвая 25-го июня, 41 тысяча 432 зрителя на игре Коста-Рики и Сербии 17-го июня и 40 тысяч 727 зрителей на матче Дании и Австралии 21-го июня.
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород лидируют по посещаемости зрителями матчей ЧМ-2018.
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