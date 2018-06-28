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В Самаре четыре матча Чемпионата мира-2018 увидели 163 тысячи 99 зрителейНа матчах ЧМ-2018 в городах России уже побывало более 2 миллионов человек.Матч между сборными Сенегала и Колумбии на стадионе "Самара Арена" увидели 41 тысяча 970 зрителей.Это повторение зрительского рекордом стадиона "Самара Арена".Ранее три матча на "Самара Арене" увидели 41 тысяча 970 зрителей на игре России и Уругвая 25-го июня, 41 тысяча 432 зрителя на игре Коста-Рики и Сербии 17-го июня и 40 тысяч 727 зрителей на матче Дании и Австралии 21-го июня.Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород лидируют по посещаемости зрителями матчей ЧМ-2018.