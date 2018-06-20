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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Матч между сборными России и Египта закончился со счетом 3:1

20 июня 2018 00:19
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Один из голов забил Денис Черышев, который догнал Криштиану Роналду в бомбардирской гонке.
Тренер сборной России Станислав Черчесов сделал две замены в основном составе команды по сравнению с первым матчем: вместо получившего травму Алана Дзагоева с первых минут вышел Денис Черышев, а неудачно сыгравшего с саудовцами Федора Смолова заменил Артем Дзюба. У сборной Египта произошла только одна замена, зато ключевая — в основе вышел лучший игрок чемпионата Англии этого сезона Мохамед Салахпередает РБК.

В первом тайме игра была равной, но команды не смогли создать у ворот друг друга ни одного момента. Сборная России чуть чаще била по воротам, однако в створ попала лишь однажды. У Игоря Акинфеева вообще не было работы — до перерыва египтяне ни разу не смогли пробить точно.

Счет был открыт в начале второго тайма. После навеса Александра Головина египетский вратарь Мохамед Эль-Шенави кулаками выбил мяч из штрафной на Романа Зобнина, российский полузащитник сильно пробил, и защитник Ахмед Фатхи в борьбе с Дзюбой срезал мяч в свои ворота.

Через 12 минут после этого гола сборная России удвоила счет. Марио Фернандес открылся на правом фланге штрафной, получил мяч и сделал передачу на линию вратарской на Дениса Черышева, который переправил мяч в сетку.

И почти сразу счет стал крупным. Черышев забил на 58-й минуте, а через три минуты после этого Артем Дзюба принял передачу из глубины поля, грудью прокинул мяч вперед и пробил под штангу ворот Эль-Шенави.

На 73-й минуте сборная Египта один гол отыграла. Российские защитники сфолили против Салаха у своей штрафной, и арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Салах сам реализовал этот одиннадцатиметровый. Гол стал последним в матче.

Второй тур в группе А завершится в среду, 20 июня. В Ростове-на-Дону между собой сыграют Уругвай и Саудовская Аравия. Если саудовцы потеряют очки, то сборная России впервые в своей истории выйдет в плей-офф чемпионата мира.

Свой третий матч на чемпионате мира сборная России проведет 25 июня. В Самаре она встретится с уругвайцами. В параллельном матче в Волгограде египтяне сыграют против Саудовской Аравии.

Денис Черышев после матча против Египта догнал в бомбардирской гонке португальца Криштиану Роналду — оба футболиста забили по три гола. Второе место в списке бомбардиров вместе с Харри Кейном, Диего Костой и Ромелу Лукаку делит Артем Дзюба, который отличился и в матче против Саудовской Аравии.




Фото: PA Images\TASS

 
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