Матч Чемпионата мира по футболу в Самаре прошел без нарушений общественного порядка

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Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча.Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.