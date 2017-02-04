Максим Соколов: «Если выпадаем из графика, немедленно сигнализируйте. Я по таким объектам буду вмешиваться лично и моментально».

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«В конце прошлого года на уровне федерального правительства утверждена соответствующая стратегия по обеспечению Чемпионата мира и вот в этой части нас, транспортников, касается 31 мероприятие. За 15 мероприятий отвечают субъекты РФ. Чтобы работа шла слаженно, нужно своевременно отчитываться в Минтранс о проделанной работе. Если что-то идет не так, выпадаем из графика, немедленно сигнализируйте. Я по таким объектам буду вмешиваться лично и моментально».