Максим Соколов: «Если выпадаем из графика, немедленно сигнализируйте. Я по таким объектам буду вмешиваться лично и моментально».
4 февраля 2017 10:46
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«В конце прошлого года на уровне федерального правительства утверждена соответствующая стратегия по обеспечению Чемпионата мира и вот в этой части нас, транспортников, касается 31 мероприятие. За 15 мероприятий отвечают субъекты РФ. Чтобы работа шла слаженно, нужно своевременно отчитываться в Минтранс о проделанной работе. Если что-то идет не так, выпадаем из графика, немедленно сигнализируйте. Я по таким объектам буду вмешиваться лично и моментально».
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