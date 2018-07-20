МИД пообещал упростить получение виз родственникам болельщиков ЧМ-2018
20 июля 2018 18:08
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Захарова отметила, что безвизовый въезд для родственников болельщиков не рассматривается. «Вместе с тем прорабатывается вопрос о введении упрощенного порядка выдачи виз для указанной категории граждан на основании личных просьб, ходатайств владельцев персонифицированной карты зрителя», — сказала представитель МИДа.
15 июля президент Владимир Путин после завершения финального матча ЧМ-2018 по футболу заявил, что иностранные болельщики с Fan ID получат возможность безвизового въезда в Россию до конца 2018 года. В Госдуму внесен соответствующий законопроект. 18 июля Путин заявил, что технология Fan ID может быть распространена и на другие мероприятия, которые организует Россия.
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