Любой самарец, которому уже исполнилось 18 лет, может принять участие в конкурсе «Я – Суперболельщик!»
2 ноября 2017 16:55
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Для участия в конкурсе необходимо прислать заполненную анкету участника, а также фото и видеоматериалы на адрес HCSamara2018@gmail.com.
После окончания приема заявок, организаторами конкурса будут отобраны пять наиболее ярких и убедительных участников, из которых жюри выберет одного победителя. В жюри войдут Послы города-организатора, представители СМИ, ПФК «Крылья Советов» и Правительства Самарской области.
Наш Суперболельщик:
- любит футбол;
- знает историю самарского футбола;
- поддерживает команду «Крылья Советов» и регулярно посещает футбольные матчи;
- ждет матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России ТМ ;
- готов участвовать в мероприятиях Самары, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России ТМ .
Итоги конкурса будут подведены 15 ноября 2017 года. Анкету можно скачать здесь и в группе города-организатора в социальной сети «Вконтакте» vk.com/sam2018, сообщает пресс-служба облправительства.
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