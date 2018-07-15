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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Кубок мира доставлен на стадион "Лужники", где пройдет финал ЧМ-2018

15 июля 2018 18:48
49
Трофей перед началом матча вынесут на поле российская топ-модель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам.
Кубок чемпионата мира по футболу доставлен на московский стадион "Лужники", где пройдет финальный матч турнира между сборными Франции и Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола, передает worldcup2018.tass.ru.

Финал пройдет в воскресенье и начнется в 18:00 мск. Трофей перед началом матча вынесут на поле российская топ-модель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам.

Сборная Франции является чемпионом мира 1998 года и трехкратным призером мировых первенств. Команда Хорватии впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата мира. На счету хорватов бронзовая медаль мирового первенства 1998 года.

Видео здесь.

 
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Комментарии



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15 июля 2018  18:48
Трофей перед началом матча вынесут на поле российская топ-модель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам.
Кубок мира доставлен на стадион "Лужники", где пройдет финал ЧМ-2018
Трофей перед началом матча вынесут на поле российская топ-модель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам.  ЧМ-2018
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15 июля 2018  15:59
И попросила поддержать сборную ее страны в финале ЧМ-2018.
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