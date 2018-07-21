Кто забил лучший гол ЧМ-2018 решать вам
21 июля 2018 13:38
246
Просто выберите свой любимый гол из списка, в который мы включили 18 лучших голов российского мундиаля.
Голосование будет продолжаться до понедельника 23 июля, передает fifa.com.
Фото: fifa.com
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