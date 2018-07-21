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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Кто забил лучший гол ЧМ-2018 решать вам

21 июля 2018 13:38
246
Голосование будет продолжаться до понедельника 23 июля.
У вас есть возможность принять участие в определении самого красивого гола ЧМ-2018 при поддержке Hyundai.

Просто выберите свой любимый гол из списка, в который мы включили 18 лучших голов российского мундиаля.

Голосование будет продолжаться до понедельника 23 июля, передает fifa.com


Фото:    fifa.com
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Комментарии



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