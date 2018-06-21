"Крылья Советов" провели футбольную вечеринку "Мяч Party" для болельщиков Дании и Австралии
21 июня 2018 16:26
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В среду вечером, накануне матча Дания – Австралия, на теплоходе "Федор Достоевский" состоялась вечеринка "Мяч Party". Шоу-программа длилась более четырех часов и включала в себя различные футбольные конкурсы. Особенно зарубежным гостям понравилась игра в футбол в валенках, а также регби.
Прямо на открытой палубе работала открытая студия радио "КП-Самара", где в прямом эфире освещались основные события вечеринки. Гостей вновь развлекала кавер-группа HolidayZ.
Завершал мероприятие конкурс красоты, в котором выбирали самую красивую болельщицу на корабле. Победительнице достались сладкие и другие призы от "Крыльев", издания "Комсомольская Правда-Самара" и партнеров вечеринки, а также поход на футбол. Другие участницы также получили призы.
Помимо датских, австралийских и, конечно, российских болельщиков, на теплоходе "Федор Достоевский" присутствовали любители футбола из других стран – Японии, Бразилии и Китая, сообщает пресс-служба ФК "КС".
Австралийский болельщик Стив, поделился своими эмоциями с корреспондентом sportssmi:
«Мне очень нравится Самара. У вас прекрасная набережная и река Волга. Когда я собирался в Россию, то ожидал встретить хмурых людей, которые не умеют радоваться. И для меня было сюрпризом увидеть улыбающихся и приветливых русских. Вы очень открытые, гостеприимные и тоже пьете алкоголь», – прокомментировал Стив.
Фото: ФК "КС"
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