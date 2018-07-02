Корреспондент BBC News показал, как «летающая тарелка» возвышается на фоне домов в Самаре
2 июля 2018 20:27
125
А корреспондент BBC News Steve Rosenberg показал, как «летающая тарелка» возвышается на фоне домов.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
2 июля 2018 20:52
ЧМ-2018
63
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7308
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7830
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7654
Спорт в регионе
2 июля 2018 12:33
Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал ситуацию вокруг Академии футбола имени Юрия Коноплева. Спорт в регионе
183
2 июля 2018 09:55
Он дал полезные рекомендации ребятам и наставил на новые победы. Спорт в регионе
154
1 июля 2018 14:57
В 16:00 там начинается акция "Забей гол,фанат!". Спорт в регионе
354
1 июля 2018 14:48
Спорт в регионе
316
30 июня 2018 18:55
Они прошагали по дорожке стадиона «Труд» 12 часов подряд. Спорт в регионе
441
29 июня 2018 14:01
Оргкомитет предоставляет прекрасную возможность проверить свою физическую подготовку всем желающим. Спорт в регионе
270
29 июня 2018 13:00
На его организацию планируется потратить 3 млн рублей. Спорт в регионе
279
Видео
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1563
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2067
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
728
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
816
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
226
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
159
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
1991
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1358
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2560
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
140
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
518
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
808
Мероприятия