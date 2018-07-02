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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Корреспондент BBC News показал, как «летающая тарелка» возвышается на фоне домов в Самаре

2 июля 2018 20:27
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Многие иностранные туристы и журналисты отметили, что «Самара Арена» связана с космосом, передает "Самарское обозрение".

А корреспондент BBC News Steve Rosenberg показал, как «летающая тарелка» возвышается на фоне домов. 
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