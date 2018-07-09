Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинал ЧМ
9 июля 2018 19:38
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«Король Филипп и его супруга, королева Матильда, а также министр иностранных дел прибудут в Петербург 10 июля, в их программу входит посещение футбольного матча», — сказали в генконсульстве. В дипломатическом учреждении уточнили, что в Петербург не приедет премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
Сборная Бельгии вышла в полуфинал после победы над Бразилией. После завершения матча королевский двор поздравил команду с успехом и отметил, что гордится футболистами. Сборная Бельгии встретится с командой Франции в матче полуфинала ЧМ по футболу 10 июля на стадионе «Санкт-Петербург».
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