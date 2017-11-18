Комиссия Совета Федерации проверила ход подготовки Самары к ЧМ-2018

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Временная комиссия Совета Федерации была создана в 2015 году. В ее состав вошли 19 человек. Это председатели пяти комитетов СФ и представители городов – организаторов ЧМ-2018.В Самаре сенаторы побывали на стадионе «Самара Арена», посетили Самарскую областную больницу им. Середавина, ознакомились с ходом реконструкции и строительства дорог, 4-й очереди набережной, Струковского сада, посетили площадь Куйбышева и пятизвездочную гостиницу Lotte.На стадионе «Самара Арена» представители Совета Федерации вместе с врио Губернатора Самарской областиоценили ход работ. Они осмотрели площадку строительства. За прошедшие две недели здесь был завершен важнейший этап – раскружаливание купола, а временные опоры были демонтированы.Сейчас здесь завершаются работы по нанесению финишного слоя антикоррозийной защиты металлоконструкций, всего окрашено 96% от общего объема работ. На 42% выполнены работы по устройству кровли, на 51% – окраска фасада. Продолжается установка креплений для кресел, отделка внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. По информации подрядчика – ПСО «Казань» – до 1 декабря будет смонтированы козырьки над трибунами, и строители приступят к активным работам по устройству поля.«Мы осмотрели стадион, и теперь у нас нет никаких сомнений, что он будет сдан в срок. Но активная фаза работ еще продолжается. Думаю, что при приемке объекта задержек не будет, – заявил. – Видно, что в городе идет подготовка к приему гостей. В Самаре приводится в порядок дорожная сеть, ремонтируются фасады, налаживается освещение, проводятся работы по благоустройству».Но сенаторы интересовались не только ходом строительства объектов, но и вопросами дальнейшего использования новой инфраструктуры и вопросами, связанными с обеспечением безопасности спортивных объектов.«Помимо подготовки самого Чемпионата мира мы еще должны подготовить своего зрителя. Чемпионат мира по футболу оставит богатое наследие, и не только в плане инфраструктуры. Опыт проведения Кубка Конфедераций 2017 года показывает, что болельщик наш меняется, а раз меняется болельщик, значит, меняется и атмосфера на стадионах, значит, появляется меньше предпосылок для противоправныхдействий, меняется культура боления», - подчеркнул, Председатель Комитета по обороне и безопасности СФ.Завершилась программа рабочего визита совещанием с участием врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, посвященным вопросам подготовки региона к мировому первенству.Открывая совещание по итогам визита комиссии, глава региона напомнил, что в Самаре пройдет шесть матчей Чемпионата мира по футболу – это матчи группового турнира, а также 1/8 и ¼ финала. В период проведения Чемпионата ожидается прибытие около 500 тыс. туристов.Глава региона подчеркнул, что власти сделают все, чтобы Самара встретила гостей на высшем уровне. В рамках подготовки к Чемпионатуреконструируются дороги, строятся развязки, модернизируются городские больницы, обновляются фасады зданий, парки, скверы.Дмитрий Азаров рассказал, что на региональном уровне выстроена система контроля работ на самом главном и самом сложном объекте – стадионе «Самара-Арена». Предпринимаются дополнительные усилия, чтобы ликвидировать отставание от графика. Ежедневный мониторинг также ведется не только по объектам, за который отвечает регион, но и по объектам федеральных заказчиков. Недавно созданы два дополнительных проектных офиса, которые работают над технической документацией.«Все это позволит нам ликвидировать отставание, чтобы к тестовым матчам, которые планируется провести в апреле, стадион был готов, – заявил глава региона, – Это очень важный момент, когда будут отлажены все вопросы функционирования системы в целом, доставка болельщиков, их проход на трибуны, размещение, выход со стадиона».Также врио губернатора отметил, что выполняется большой объем работ по благоустройству города. Завершается капитальный ремонт площади Куйбышева, она станет местом проведения международного фестиваля болельщиков. Кстати, фан-зона в Самаре является самой большой среди городов-организаторов, ее территория - 17,4 га, на ней комфортно сможет разместиться свыше 30 тыс. человек.«Конечно, очень важный аспект – наследие Чемпионата мира по футболу, – подчеркнул Дмитрий Азаров, – Все, что создается в рамках подготовки к нему – все это будет десятилетиями служить жителям Самарской области, создавая условия комфортного проживания, получения качественных медицинских услуг, транспортных услуг. Я уверен, что вклад, который внесет Чемпионат мира по футболу в развитие региона, определит успешность, привлекательность Самарской области и Самары на многие годы».В ответном слове Андрей Кутепов оценил темпы подготовки региона к Чемпионату мира: «Мы рады, что наш коллега, председатель комитета, член Совета Федерации, один из лучших представителей нашего коллектива, исполняет обязанности губернатора Самарской области – заявил сенатор. – Мы видим, как вы глубоко погружены в вопросы подготовки к Чемпионату мира. Пока все не изучите до самогопоследнего гвоздя, вы не успокоитесь».Серьезные работы, по мнению Андрея Кутепова, идут и в части подготовки транспортной инфраструктуры, благоустройства городской среды, ремонта фасадов домов. «Стадион имеет определенные сложности, – поделился сенатор, – Но за последние два месяца вы, Дмитрий Игоревич, настолько досконально изучили вопрос и так предметно сегодня рассказывали о ходе строительства, что, не сомневаюсь, онбудет сдан в срок. Приятно видеть, что этот вопрос стоит у вас на одном из первых мест, желаю вам удачи».Подводя итоги визита, сенатор положительно отозвался о качестве закупаемого для больницы имени Середавина оборудовании. Особо он отметил тот факт, что около 500 выпускников Самарского медицинского университета придут на работу в это медицинское учреждение.Андрей Кутепов выразил надежду на то, что «Крылья Советов» выйдут в премьер-лигу, и после проведения Чемпионата мира стадион будет всегда востребован. Он привел в пример Санкт-Петербурга, где на матчи на стадион Петровский приходило в среднем по 20 тыс. болельщиков. Посещаемость стадиона «Зенит - Арена» после его открытия достигает 50 тыс. человек. Проведение таких крупных спортивных мероприятий как Чемпионат мира по футболу приводит к росту числа людей, занимающихся спортом. ФОКи, которые посетила комиссия, по словам Андрея Кутепова, заполняются практически полностью. При этом он особо отметил, что растет и число детей, которыхродители приводят в спортивные секции, сообщает пресс-служба облправительства.