Колумнист The Telegraph в восторге от старого центра Самары
5 июля 2018 16:56
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«В центре стоят милые полуразрушенные деревянные домишки. Им явно не помешали бы русские деньги, вложенные в недвижимость в Лондоне», — рассуждает он, сообщает «СО» ОНЛАЙН.
Фото: Твиттер
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