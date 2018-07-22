Я нашел ошибку
Главные новости: 
Скот является крупным источником парниковых газов.
Животноводство вредит атмосфере сильнее, чем нефтяные компании
«Как же достали уже, все переводить в политику! Идиотизм!» — заявил вице-президент Федерации профессионального бокса.
В Федерации бокса назвали слова Порошенко о победе Усика «идиотизмом»
Рейтинг составлен по результатам анализа данных числа паспортов болельщика.
Китай - на 1 месте по числу иностранных болельщиков матчей ЧМ-2018
Покупатели смогут приобрести кепку бойскаута, принадлежавшую Армстронгу, и флаг университета Пердью, где обучался астронавт.
В США решили пустить с молотка личные вещи первого человека на Луне
И оставило кредитные рейтинги страны на инвестиционном уровне.
Агентство S&P посчитало, что экономика России способна пережить шоки от возможных новых международных санкций
Заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в своем Twitter.
РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием новой ракеты-носителя «Союз-5»
Кроме того, исполнительным директором управления объединенными киносетями стал Алексей Васянин, ранее возглавлявший команду сервиса «Рамблер/касса».
Александр Мамут вернулся к управлению Rambler Group
В Москве и Королеве прошли обыски. Связанные с утечкой скандалы случаются часто: секретные материалы могут похитить хакеры или случайно показать федеральные телеканалы.
ФСБ расследует передачу данных о российском гиперзвуковом оружии на Запад
сегодня  Понедельник, 23 июля, 00:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/07:
USD 63.49
0.22
EUR 73.93
0.45
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Китай - на 1 месте по числу иностранных болельщиков матчей ЧМ-2018

22 июля 2018 23:19
210
Рейтинг составлен по результатам анализа данных числа паспортов болельщика.
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг стран болельщиков, посетивших матчи Чемпионата мира-2018 по футболу в России.

Китай возглавил список зарубежных стран по числу иностранных болельщиков на матчах ЧМ-2018.

Великобритания опередила Германию по числу болельщиков матчей ЧМ-2018 из стран Европы во многом потому что сборная Англии выщла в полуфинал и сыграла 7 матчей ЧМ, а сборная Германии сыграла только 3 матча, не выйдя в плей-офф ЧМ.

Иностранцы составили 46% или 843 тысячи от 1,830 тысяч болельщиков матчей ЧМ-2018 в России.

Россия (987 тысяч паспортов болельщика), Китай (68 тыс.), США (52 тыс.), Мексика (44 тыс.), Аргентина (37 тыс.), Бразилия (35 тыс.), Великобритания (31 тыс.), Колумбия (31 тыс.), Германия (30 тыс.), Перу (27 тыс.) вошли в первую десятку стран по числу болельщиков ЧМ-2018.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных числа паспортов болельщика. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 июля 2018  23:19
Рейтинг составлен по результатам анализа данных числа паспортов болельщика.
Китай - на 1 месте по числу иностранных болельщиков матчей ЧМ-2018
Рейтинг составлен по результатам анализа данных числа паспортов болельщика.   ЧМ-2018
209
21 июля 2018  13:38
Голосование будет продолжаться до понедельника 23 июля.
Кто забил лучший гол ЧМ-2018 решать вам
 Голосование будет продолжаться до понедельника 23 июля.   ЧМ-2018
1008
20 июля 2018  23:03
В пятницу, 20 июля, Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета АНО «Организационный комитет «Россия-2018».
Дмитрий Азаров: «Предложения жителей учтут при формировании концепции наследия ЧМ-2018»
В пятницу, 20 июля, Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта и... ЧМ-2018
864
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7424
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7937
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7736
Весь список
Спорт в регионе
22 июля 2018  23:23
«Как же достали уже, все переводить в политику! Идиотизм!» — заявил вице-президент Федерации профессионального бокса.
В Федерации бокса назвали слова Порошенко о победе Усика «идиотизмом»
«Как же достали уже, все переводить в политику! Идиотизм!» — заявил вице-президент Федерации профессионального бокса.   Спорт в регионе
164
22 июля 2018  15:38
При этом Путин отметил, что пока Россия «даже не формализовала соответствующую заявку».
Путин не исключил возможность проведения летней Олимпиады в России
При этом Путин отметил, что пока Россия «даже не формализовала соответствующую заявку».  Спорт в регионе
332
20 июля 2018  20:25
Юные воспитанники Центра подготовки футболистов
На футбольной площадке около "Самара Арены" прошла тренировка юных футболистов ГАУ СШОР - 1
Юные воспитанники Центра подготовки футболистов "Крыльев Советов" теперь будут тренироваться здесь ежедневно.  Спорт в регионе
656
20 июля 2018  10:27
В Самарской области состоится всероссийский фестиваль-регата памяти В. Высоцкого
В Самарской области состоится всероссийский фестиваль-регата памяти В. Высоцкого
Соревнования пройдут 21 и 25 июля. Спорт в регионе
221
19 июля 2018  20:15
В программе мероприятия – обсуждение вопросов активной поддержки команды в новом сезоне.
Самарских болельщиков приглашают в ДК "Заря" на встречу с сотрудниками футбольного клуба "Крылья Советов"
В программе мероприятия – обсуждение вопросов активной поддержки команды в новом сезоне.  Спорт в регионе
348
19 июля 2018  13:57
Футболисты
Футболисты "Крыльев Советов" провели заключительную тренировку на австрийском сборе
Сегодня "Крыльям" предстоит провести две контрольные игры. Спорт в регионе
211
18 июля 2018  20:36
Parimatch стал титульным партнером самарского клуба на сезон 2018/2019, а логотип бренда появится на форме
"Крылья Советов" и букмекерская компания Parimatch подписали соглашение о сотрудничестве
Parimatch стал титульным партнером самарского клуба на сезон 2018/2019, а логотип бренда появится на форме "Крыльев Советов" в матчах РПЛ нового сезона.  Спорт в регионе
425
Весь список


Видео
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
549
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
509
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
566
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
733
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2301
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2744
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1192
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1135
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2851
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1914
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3082
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
396
Весь список

Мероприятия
В Тольятти состоится совершенно бесплатный фестиваль "Рок не ради денег"
В Самаре проходит обучающий фестиваль «Дерево»
Елена Лапушкина приняла участие в фестивале "Дерево" в Загородном парке
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда