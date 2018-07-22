Китай - на 1 месте по числу иностранных болельщиков матчей ЧМ-2018
22 июля 2018 23:19
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Китай возглавил список зарубежных стран по числу иностранных болельщиков на матчах ЧМ-2018.
Великобритания опередила Германию по числу болельщиков матчей ЧМ-2018 из стран Европы во многом потому что сборная Англии выщла в полуфинал и сыграла 7 матчей ЧМ, а сборная Германии сыграла только 3 матча, не выйдя в плей-офф ЧМ.
Иностранцы составили 46% или 843 тысячи от 1,830 тысяч болельщиков матчей ЧМ-2018 в России.
Россия (987 тысяч паспортов болельщика), Китай (68 тыс.), США (52 тыс.), Мексика (44 тыс.), Аргентина (37 тыс.), Бразилия (35 тыс.), Великобритания (31 тыс.), Колумбия (31 тыс.), Германия (30 тыс.), Перу (27 тыс.) вошли в первую десятку стран по числу болельщиков ЧМ-2018.
Рейтинг составлен по результатам анализа данных числа паспортов болельщика.
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