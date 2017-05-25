Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала Послом Самары перед ЧМ-2018

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24 мая 2017 года к команде Послов Самары, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, присоединилась капитан сборной команды России по теннису, заслуженный мастер спорта России. Со стороны города-организатора в торжественной церемонии подписания соглашения принял участие вице-губернатор Самарской областиПеред подписанием соглашения спортсменка успела нанести традиционный для Послов города-организатора визит на строящийся стадион «Самара Арену».«Стадион меня впечатлил, впервые оказалась внутри такой грандиозной стройки – сколько техники и людей! Хочется поскорее увидеть результат и теперь с нетерпением буду ждать момента, когда можно будет посетить матч-открытие “Самара Арены”, – рассказала Мыскина. – Быть Послом города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссиииТМ – важная и ответственная миссия. Я часто бываю в Самарской области и влюблена в красоту здешней природы. Вместе с моими коллегами-Послами мы сделаем все необходимое для того, чтобы иностранные туристы и болельщики узнали, что в России помимо Москвы и Санкт-Петербурга есть и другие прекрасные города. Мы будем приглашать всех на матчи Чемпионата мира в Самару и поддерживать наших футболистов. Уверена, это поможет нашей сборной достойно выступить в мировом первенстве».После подписания соглашения, Анастасия Мыскина посетила теннисный центр, где провела полноценный мастер-класс для юных спортсменов. Ребята были рады получить ценные советы и показать свои навыки капитану сборной страны. Покинув грунтовый теннисный корт, Анастасия познакомилась с командой Центра подготовки футболистов ПФК «Крылья Советов», которая наблюдала за мастер-классом с трибуны корта. 10-летние футболисты предложили всем участникам мастер-класса в рамках подготовки к Чемпионату мира научиться набивать мяч. Для Посла мини-урок провелЗавершением первого дня в качестве Посла для Анастасии Мыскиной стало посещение базы ПФК «Крылья Советов», на которой в ближайшие дни начнется реконструкция в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Заслуженный ветеран ПФК «Крылья Советов»провел экскурсию и рассказал о том, как живет и тренируется самарская команда.Анастасия Мыскина стала седьмым Послом Самары, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм.Фото: Анар Мовсумов.