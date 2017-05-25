Я нашел ошибку
Главные новости: 
Пенсии россиян могут сократить на треть из-за новой инициативы Минфина
Пенсии россиян могут сократить на треть из-за новой инициативы Минфина
Аэрокосмический кластер Самарской области собирает стартапы со всей России
Аэрокосмический кластер Самарской области собирает стартапы со всей России
В Подстепках в Ставропольском районе ночью сгорел автомобиль
В Подстепках в Ставропольском районе ночью сгорел автомобиль
"Разлив мазута" на Безымянской ТЭЦ в Самаре был устранен на "хорошо"
Житель Жигулевска ударил приятеля, тот упал животом на нож
Житель Жигулевска ударил приятеля, тот упал животом на нож
Дружеский поединок молодежи в Самаре привел к серьезным травмам одного из участников Виновники попытались ввести полицию в заблуждение.
Дружеский поединок молодежи в Самаре привел к серьезным травмам одного из участников
До конца года в Поволжье пройдут более 40 батальонных и бригадных учений ЦВО
До конца года в Поволжье пройдут более 40 батальонных и бригадных учений ЦВО
На пр. Кирова в Самаре из-за коммунальной аварии затопило двор
На пр. Кирова в Самаре из-за коммунальной аварии затопило двор
сегодня  Четверг, 25 мая, 13:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/05:
USD 56.27
-0.29
EUR 62.92
-0.7
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала Послом Самары перед ЧМ-2018

25 мая 2017 09:45
139
Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала Послом Самары перед ЧМ-2018
Подписано соответствующее соглашение.

24 мая 2017 года к команде Послов Самары, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, присоединилась капитан сборной команды России по теннису, заслуженный мастер спорта России Анастасия Мыскина. Со стороны города-организатора в торжественной церемонии подписания соглашения принял участие вице-губернатор Самарской области Александр  Фетисов.

    Перед подписанием соглашения спортсменка успела нанести традиционный для Послов города-организатора визит на строящийся стадион «Самара Арену».
«Стадион меня впечатлил, впервые оказалась внутри такой грандиозной стройки – сколько техники и людей! Хочется поскорее увидеть результат и теперь с нетерпением буду ждать момента, когда можно будет посетить матч-открытие “Самара Арены”, – рассказала Мыскина. – Быть Послом города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссиииТМ – важная и ответственная миссия. Я часто бываю в Самарской области и влюблена в красоту здешней природы.  Вместе с моими коллегами-Послами мы сделаем все необходимое для того, чтобы иностранные туристы и болельщики узнали, что в России помимо Москвы и Санкт-Петербурга есть и другие прекрасные города.  Мы будем приглашать всех на матчи Чемпионата мира в Самару и поддерживать наших футболистов. Уверена, это поможет нашей сборной достойно выступить в мировом первенстве». 

После подписания соглашения, Анастасия  Мыскина посетила теннисный центр, где провела полноценный мастер-класс для юных спортсменов. Ребята были рады получить ценные советы и показать свои навыки капитану сборной страны. Покинув грунтовый теннисный корт, Анастасия познакомилась с командой Центра подготовки футболистов ПФК «Крылья Советов», которая наблюдала за мастер-классом с трибуны корта. 10-летние футболисты предложили всем участникам мастер-класса в рамках подготовки к Чемпионату мира научиться набивать мяч. Для Посла мини-урок провел Роман Таращук.

Завершением первого дня в качестве Посла для Анастасии Мыскиной стало посещение базы ПФК «Крылья Советов», на которой в ближайшие дни начнется реконструкция в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Заслуженный ветеран ПФК «Крылья Советов» В.В. Панфилов провел экскурсию и рассказал о том, как живет и тренируется самарская команда.
Анастасия Мыскина стала седьмым Послом Самары, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм.

Фото: Анар Мовсумов.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
25 мая 2017  09:45
Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала Послом Самары перед ЧМ-2018
Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала Послом Самары перед ЧМ-2018
Подписано соответствующее соглашение. ЧМ-2018
139
22 мая 2017  15:53
В Самаре Часы будут установлены на ул.Ленинградская, 61. Рядом с Часами на время мероприятия будет установлен шатер, в котором гости праздника смогут поиграть в кикер, фингер-бол, а также забить пенальти и получить ценные призы.
В Самаре запустят Часы обратного отсчета BUD AF до ЧМ-2018
В Самаре Часы будут установлены на ул.Ленинградская, 61. Рядом с Часами на время мероприятия будет установлен шатер, в котором гости праздника смогут поиграть в... ЧМ-2018
227
27 апреля 2017  13:48
Глава ФИФА заявил о введении видеоповторов для судей на ЧМ-2018 в России
Глава ФИФА заявил о введении видеоповторов для судей на ЧМ-2018 в России
Это нужно для принятия решения в сложной спорной ситуации. ЧМ-2018
235
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6220
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6730
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6672
Весь список
Спорт в регионе
25 мая 2017  11:34
В Самаре пройдет спартакиада трудовых коллективов
В Самаре пройдет спартакиада трудовых коллективов
Церемония открытия состоится 27 мая в «МТЛ Арена». Спорт в регионе
65
24 мая 2017  10:20
Маслов и Гаджиев могут вернуться в
Маслов и Гаджиев могут вернуться в "Крылья Советов"
Условие, при котором оба специалиста перейдут в самарский клуб, – смена менеджмента "Крыльев". Спорт в регионе
192
23 мая 2017  19:38
Основной темой встречи стало обсуждение итогов Чемпионата РФПЛ, в заключительном матче которого «Крылья Советов» на «Металлурге» проиграли грозненскому «Тереку» - 1:3. В итоге самарская команда закончила сезон на 15-м месте и покинула Премьер-лигу.
Губернатор Самарской области встретился с руководством ПФК «Крылья Советов»
Основной темой встречи стало обсуждение итогов Чемпионата РФПЛ, в заключительном матче которого «Крылья Советов» на «Металлурге»... Спорт в регионе
715
23 мая 2017  18:16
С очередным боевым крещением и с Днем рождения пионерии начинающих парашютистов поздравил начальник Самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов.
Самарские юнармейцы открыли парашютный сезон на аэродроме "Кряж"
С очередным боевым крещением и с Днем рождения пионерии начинающих парашютистов поздравил начальник Самарского филиала ЦСКА, член Общественной... Спорт в регионе
191
23 мая 2017  15:08
На ковер вышли почти полторы сотни спортсменов из различных районов региона, а также самбисты из соседних республик и областей.
В Отрадном прошел турнир по самбо, посвященный памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей
На ковер вышли почти полторы сотни спортсменов из различных районов региона, а также самбисты из соседних республик и областей.  Спорт в регионе
138
23 мая 2017  12:47
Андрей Соколов: «Вместо хорошего футбола «Крылья Советов» будут иллюстрировать исключительно коррупцию и бюджетный распил».
Андрей Соколов: «Вместо хорошего футбола «Крылья Советов» будут иллюстрировать исключительно коррупцию и бюджетный распил».
  Самарский адвокат и общественный деятель Андрей Соколов прокомментировал новость о том, что  команда «Крылья Советов» покинула Премьер-лигу после... Спорт в регионе
807
23 мая 2017  12:40
В МЕГЕ Самара состоится 2-й открытый турнир по тхэквондо
В МЕГЕ Самара состоится 2-й открытый турнир по тхэквондо
За кубок сразятся команды из Казахстана, Самары и Самарской области. Спорт в регионе
198
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
838
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
632
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1312
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1429
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1599
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2893
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1536
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1188
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
711
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1080
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2347
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3343
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет спартакиада трудовых коллективов
В Самарском театре оперы и балета прошел День славянской письменности и культуры
Самарский театр оперы и балета приглашает юных самарцев на детский праздник на площади Куйбышева
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре тушили пожар на Ново-Садовой в подвале административного здания

475

25 мая жителей и гостей Самары приглашают на праздник «Последний звонок»

268

На стройплощадках объектов СОФЖИ прошло выездное заседание общественного совета минстроя

254
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6836

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4504

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

2556
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Комаров Игорь Анатольевич

Чигенев Алексей Иванович

Половинкин Андрей Евгеньевич

Сергеев Константин Иванович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда