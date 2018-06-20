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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Капитан сборной Мексики не получит приз лучшему игроку ЧМ из-за санкций США

20 июня 2018 22:31
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Вашингтон обвиняет футболиста в связях с наркобароном Раулем Эрнандесом.
Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес из-за санкций США оказался лишен права получить приз лучшему игроку матча на ЧМ-2018, проходящего в Москве, передает РБК. Как сообщает The New York Times, обвинения в связях игрока с наркобароном вызвали ряд проблем для организаторов чемпионата и Федерации футбола Мексики.

Капитан мексиканской сборной 39-летний Маркес находится в черном списке Минфина США. В санкционный лист игрок попал в августе 2017 года. Вашингтон полагает, что футболист оказывает помощь в отмывании денег мексиканскому наркокартелю, находящемуся под контролем наркобарона Рауля Флореса Эрнандеса. Вместе с Маркесом в список тогда было внесено 43 организации, в том числе футбольная школа и благотворительный фонд, а также граждане Мексики и Венесуэлы.

Практика отмывания средств от наркоторговли с помощью деятелей спорта и шоу-бизнеса распространена среди мексиканских наркокартелей. Так, в апреле в санкционный лист США вместе с группой россиян попал мексиканец Хесус Перес Альвеар, известный музыкальный промоутер. Власти Соединенных Штатов обвиняли его в том, что, организуя концерты и гастроли исполнителей, он отмывал деньги наркокартеля Los Cuinis. Аналогичные обвинения предъявлены и Маркесу.

Санкции США означают, что всем американским компаниям и банкам запрещено иметь с Маркесом какие-либо связи. Это вызвало затруднения при организации участия Маркеса в ЧМ-2018. Так, по данным NYT, FIFA была вынуждена перечислить сборной Мексики $1,5 млн, выделяемых на подготовку участия команды в чемпионате, через банки, не связанные с банковской системой США. В противном случае платеж мог быть заблокирован.

Еще одна проблема возникла со спонсорами ЧМ-2018, среди которых есть американские Visa, Coca-Cola, Budweiser и McDonald’s. Как пишет NYT, спонсоры пытаются «максимально дистанцироваться» от Маркеса, чтобы избежать обвинений в связях с ним. В частности, нежелательно его появление на послематчевых интервью, поскольку они проходят на фоне стендов с логотипами компаний, спонсирующих мундиаль. Логотипы спонсоров также не размещены на форме Маркеса, в которой он выходит на поле. Более того, Федерация футбола Мексики была вынуждена поселить его отдельно от других игроков, поскольку в номерах других футболистов есть продукция от спонсоров. «Мы серьезно относимся к санкциям властей и сделали все, чтобы не нарушать законы США», — прокомментировали эту ситуацию в федерации.

Попадание в черный список Минфина США лишает Маркеса и возможности получить приз лучшему игроку матча, поскольку его вручение организовывается международной корпорацией Anheuser-Busch InBev, чье пиво под торговой маркой Budweiser производится в США. Согласно правилам, лучшего игрока матча выбирают зрители. Вручение приза, пишет NYT, также может быть истолковано как нарушение санкционных ограничений.

В настоящее время сборная Мексики находится на втором месте в своей группе. 17 июня мексиканцам удалось обыграть сборную Германии со счетом 1:0.


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Комментарии



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