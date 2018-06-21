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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

История о том, как мексиканский болельщик в Самаре потерял билет на матч ЧМ-2018

21 июня 2018 16:01
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Правительство Самарской области готово помочь Фернандо дель Рио.
Почитайте грустную, но очень добрую историю о том, как мексиканский болельщик в Самаре потерял билет на матч.  Истории мундиаля в Самаре от нашего ресторанного обозревателя, передает "Самарское обозрение": 

"У меня зазвонил телефон. Нынешняя управляющая рестораном "Паровоз" Татьяна Иголкина рассказывает. Вчера в ресторан вечером зашел мексиканец лет шестидесяти. Болельщик. В Россию приехал один, находится здесь один. Посещает уже третий город у нас. Как мы все хорошо знаем, выпускники 11 гимназии у нас не на каждом углу, то есть в основном язык общения - русский. Что в целом затрудняет многое. Зашел мексиканец в ресторан с просьбой подзарядить телефоны - не мог найти свой хостел без карты. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч (который сегодня будет) пропал. Выронил или украли - не суть. Суть в том, что мексиканец реально разрыдался. Один в стране, где даже поговорить толком не с кем. (При этом я всё думаю: это ж как надо любить футбол, чтобы в такие дали лететь бесстрашно в полном одиночестве, чума). Вызвали милицию, потому что было непонятно - украли у него билет или он потерял. Милиция вызвала переводчика. Мексиканец тем временем рыдает (не фигура речи). В общем, выяснилось в итоге, что билет можно восстановить по паспорту болельщика. Чем сейчас и занимается наш болельщик вместе с его вчерашним официантом из "Паровоза", который на самом деле еще и сын нынешней управляющей ресторана. Мама взяла сына и болельщика, посадила в машину - и вот они ездят. Натуральный мексиканский сериал. Ждем окончательного результата по восстановлению билета".

"Правительство Самарской области готово помочь Фернандо дель Рио. Но ребята из "Паровоза" отправили его на стадион, чтобы он там попытался решить вопрос с проходом. Телефон у него мексиканский. Возможно, найдем в хостеле. Если увидите его у стадиона-звоните нам 279-08-25", - передает "Самарское обозрение".

UPD: "Фернандо позвонил Кириллу, официанту «Паровоза»! Билет переоформлен. Как и с помощью кого - пока достоверно не известно, подробности вечером, после матча и возвращения нашего мексиканца в хостел!", - передает "Самарское обозрение".
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Комментарии



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