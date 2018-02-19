Исход матчей ЧМ-2018 в Самаре предскажет постоялица самарского зоопарка - коза Забияка

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Забавное имя парнокопытное получило за задиристый и веселый нрав. Забияка в полном расцвете сил – ей всего 3 года, она дружелюбна, любит играть и с готовностью выполняет любые задания.Медаль и диплом победителю вручил баянист, заслуженный артист Самарской области, Посол Самары - города-организатора ЧМ-2018 Сергей Войтенко. «Я верю, что наша родная Коза справится с задачей, ведь ей присуща женская интуиция. Главное, чтобы прогнозы Забиваки нас порадовали», - сказал он.Станет ли карьера самарской козы такой же успешной, как у легендарного осьминога, узнаем уже скоро. Напомним, моллюск-оракул прославился тем, что верно предсказал исход матчей Евро - 2008 и Чемпионата мира по футболу - 2010, и ошибся только в двухпредсказаниях из 14.К слову, это уже не первый случай, когда в России предсказаниями результатов спортивных игр занимаются животные. Например, в 2017 году результат Кубка конфедераций FIFAпредсказывал кот Ахилл из Эрмитажа. Тремя годами ранее большую известность получил петух Мессинг из Иркутска, предрёкший победу сборной России на чемпионате мира по хоккею, сообщает пресс-служба облправительства.