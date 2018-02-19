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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Исход матчей ЧМ-2018 в Самаре предскажет постоялица самарского зоопарка - коза Забияка

19 февраля 2018 18:47
185
Забавное имя парнокопытное получило за задиристый и веселый нрав. Забияка в полном расцвете сил – ей всего 3 года, она дружелюбна, любит играть и с готовностью выполняет любые задания.
Постоялица самарского зоопарка станет оракулом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 тм и готова повторить славу осьминога Пауля. На звание предсказателя претендовали семь животных: беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко, коза Забияка и питон Мурзик. Все они – питомцы самарского зоопарка. По итогам зрительского голосования права предсказать исход матчей удостоена символ Самарской области – коза Забияка.

Забавное имя парнокопытное получило за задиристый и веселый нрав. Забияка в полном расцвете сил – ей всего 3 года, она дружелюбна, любит играть и с готовностью выполняет любые задания.

Медаль и диплом победителю вручил баянист, заслуженный артист Самарской области, Посол Самары - города-организатора ЧМ-2018 Сергей Войтенко. «Я верю, что наша родная Коза справится с задачей, ведь ей присуща женская интуиция. Главное, чтобы прогнозы Забиваки нас порадовали», - сказал он.

Станет ли карьера самарской козы такой же успешной, как у легендарного осьминога, узнаем уже скоро. Напомним, моллюск-оракул прославился тем, что верно предсказал исход матчей Евро - 2008 и Чемпионата мира по футболу - 2010, и ошибся только в двух
предсказаниях из 14.

К слову, это уже не первый случай, когда в России предсказаниями результатов спортивных игр занимаются животные. Например, в 2017 году результат Кубка конфедераций FIFAпредсказывал кот Ахилл из Эрмитажа. Тремя годами ранее большую известность получил петух Мессинг из Иркутска, предрёкший победу сборной России на чемпионате мира по хоккею, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



ЧМ-2018
19 февраля 2018  18:47
Забавное имя парнокопытное получило за задиристый и веселый нрав. Забияка в полном расцвете сил – ей всего 3 года, она дружелюбна, любит играть и с готовностью выполняет любые задания.
Исход матчей ЧМ-2018 в Самаре предскажет постоялица самарского зоопарка - коза Забияка
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