Исход матчей ЧМ-2018 в Самаре предскажет постоялица самарского зоопарка - коза Забияка
19 февраля 2018 18:47
185
Забавное имя парнокопытное получило за задиристый и веселый нрав. Забияка в полном расцвете сил – ей всего 3 года, она дружелюбна, любит играть и с готовностью выполняет любые задания.
Медаль и диплом победителю вручил баянист, заслуженный артист Самарской области, Посол Самары - города-организатора ЧМ-2018 Сергей Войтенко. «Я верю, что наша родная Коза справится с задачей, ведь ей присуща женская интуиция. Главное, чтобы прогнозы Забиваки нас порадовали», - сказал он.
Станет ли карьера самарской козы такой же успешной, как у легендарного осьминога, узнаем уже скоро. Напомним, моллюск-оракул прославился тем, что верно предсказал исход матчей Евро - 2008 и Чемпионата мира по футболу - 2010, и ошибся только в двух
предсказаниях из 14.
К слову, это уже не первый случай, когда в России предсказаниями результатов спортивных игр занимаются животные. Например, в 2017 году результат Кубка конфедераций FIFAпредсказывал кот Ахилл из Эрмитажа. Тремя годами ранее большую известность получил петух Мессинг из Иркутска, предрёкший победу сборной России на чемпионате мира по хоккею, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
19 февраля 2018 18:47
Забавное имя парнокопытное получило за задиристый и веселый нрав. Забияка в полном расцвете сил – ей всего 3 года, она дружелюбна, любит играть и с... ЧМ-2018
185
19 февраля 2018 12:15
Сейчас заказчик строительства объекта ищет подрядчика. ЧМ-2018
265
18 февраля 2018 11:56
Только в трех городах-организаторах суда смогут беспрепятственно курсировать по воде. ЧМ-2018
455
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6889
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7432
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7295
Спорт в регионе
19 февраля 2018 18:04
В этом году спортивный праздник посвятили Масленице, в нем приняло участие более 70 человек. Спорт в регионе
132
19 февраля 2018 16:43
Спорт в регионе
204
19 февраля 2018 14:18
В котором приняли участие более 300 атлетов. Спорт в регионе
137
19 февраля 2018 14:12
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсменки из 11 регионов ПФО по программе мастеров спорта, которые разыграют медали в командном и групповом зачете, а... Спорт в регионе
218
19 февраля 2018 11:35
Теперь команде предстоят матчи на своей площадке. Спорт в регионе
162
19 февраля 2018 10:30
За звание лучших борются школьники из 68 регионов Российской Федерации, Монголии и Киргизии. Спорт в регионе
159
18 февраля 2018 23:11
В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем матча Словения — Норвегия. Спорт в регионе
692
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
427
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
371
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
789
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
602
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
650
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1987
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
927
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
525
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3641
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2084
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2525
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2414
Мероприятия