Инструкция: Как купить билет на ЧМ-2018?
9 декабря 2017 04:06
94
Удобное расписание всех матчей по городам можно посмотреть здесь. Такой календарь матчей удобен при составлении планов, например, в случае переездов между городами.
Болельщики со всего мира смогут подать заявку на билеты исключительно на сайте FIFA.com/bilet. Второй этап продаж будет разделен на два периода.
Что за периоды продаж?
Период продаж путем случайной жеребьевки (5 декабря 2017 – 31 января 2018)
В рамках данного периода болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала, а также иные билетные продукты. При этом не имеет значения, в какой день этого этапа подается заявка: у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться посредством случайной жеребьевки.
Период продаж в порядке живой очереди (13 марта 2018 – 3 апреля 2018)
В течение этого времени билеты, не распределённые на предыдущем этапе, будут продаваться в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте FIFA.com/bilet. Успешные заявки будут подтверждаться моментально при условии наличия билетов.
Сколько стоят билеты?
Категория 4 доступна только для резидентов РФ.
Какие билеты можно купить сейчас?
Есть пять типов билетов:
1. На определенный матч
2. Пакет билетов на определенный стадион
3. Пакет билетов на определенную команду
4. Билеты болельщика
5. Билеты болельщика на определенную команду
С первым типом все понятно.
Второй тип - это пакеты билетов на матчи в определенном месте проведения соревнований. Эти пакеты включают матчи группового этапа (за исключением матча открытия), матчи 1/8 финала. Ни один из пакетов билетов на определенный стадион не включает билеты на матчи 1/4 финала, 1/2 финала и финал.
Третий тип – это может быть пакет от 3 до 7 матчей. Трехматчевый гарантирует посещение всех матчей команды на групповом этапе. Семиматчевый – вплоть до финала. При этом, если ваша команда закончила выступление, то действие билетов распространяется на матчи команды, которая прошла дальше вместо нее.
Четвертый тип – «Билеты болельщика» — это билеты на каждый из трех групповых матчей определенной команды.
Пятый тип – «Билеты болельщика на возможные матчи определенной команды» — это билеты на каждый из четырех матчей раунда плей-офф, в которых потенциально может принять участие соответствующая команда, при условии, если она пройдет в следующую стадию турнира. Проиграли в 1/8 финала – не повезло. Но деньги за остальные матчи вернут – за исключением комиссии за обслуживание (от 10 до 40 долларов).
Билеты для особой категории лиц
FIFA также выделяет определенное количество билетов для особой категории лиц, исходя из количества мест, доступных на трибунах 12 стадионов для лиц с инвалидностью, маломобильных лиц и лиц с избыточным весом. Более подробную информацию можно найти здесь.
Можно ли еще купить самые дешевые билеты 4-й категории?
Да, можно.
Сколько билетов можно купить?
Заказчик вправе приобрести максимум четыре билета на один матч (он и три гостя) и посетить не более семи игр за весь чемпионат. То есть один человек может купить максимум 28 билетов.
Например, вы можете взять 4 пакета определенной команды на 7 матчей. Или 4 пакета билетов болельщика – тогда это будет только 12 матчей.
Запрещено подавать несколько заявок на один и тот же матч. Кроме того, нельзя пойти на два разных матча в один день. Даже если вы физически представляете, как это провернуть, купить такие билеты невозможно.
Персональные данные заказчика и его гостей потом можно будет изменить в личном кабинете на сайте ФИФА. Таким образом, билет гостя разрешено передать другому лицу, к примеру, знакомому или родственнику. Свой билет заказчик передать не может.
Если вы хотите взять с собой ребенка, даже совсем маленького, ему потребуется отдельный билет. Ограничения по возрасту не предусмотрены.
Если у ребёнка пока нет паспорта, то нужно вводить данные его свидетельства о рождении — оно тоже удостоверяет личность.
Всё понятно. Как заполнить заявку?
1. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте ФИФА (можно войти через Facebook).
2. Согласиться с условиями и правилами.
3. Подготовить всю необходимые данные – паспортные и почтовый адрес с индексом – не только на себя, а на всех, кому вы собираетесь покупать билеты, так как каждый билет будет именным.
4. Выбрать интересующий вас матч или пакет матчей.
5. Внести данные заказчика: паспортные данные, адрес, телефон, адрес электронной почты.
цуке
6. Внести данные для оплаты: реквизиты банковской карты, с которой будут списаны средства в случае, если ваша заявка полностью или частично выиграет.
Деньги лучше подготовить заранее. При покупке в режиме живой очереди стоимость билетов снимется почти сразу после оформления заявки. При выигрыше по жеребьёвке — после победы заявки.
Если выбрать оплату банковским переводом, появится семь дней на оплату. Перевод в среднем идёт около 2-3 дней и включён в указанный срок. После получения оплаты ФИФА отправит письмо-подтверждение (сохраните этот документ).
7. Ждать результата. Все заказчики билетов получат уведомления на электронную почту, вне зависимости от того, удовлетворена ли заявка полностью, частично или не удовлетворена совсем.
8. Если на данном этапе ваша заявка не будет удовлетворена, вы имеете право подать новую на следующем этапе. Или же дождаться поступления билетов в свободную продажу.
Как оплатить?
Платежными картами или банковским переводом. Важно: платить надо обязательно своей картой. Имя покупателя билетов и имя на банковской карте должны совпадать.
Как получить купленные билеты?
Билеты, приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (возможны изменения).
Все болельщики получат уведомление о статусе заявки до 12 марта 2018 года.
По итогам первого этапа продаж, который был также разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов. Большинство заявок поступило из России, но и интерес со стороны зарубежных болельщиков также неуклонно растет: 47 процентов билетов в рамках первого этапа продаж было распределено иностранным болельщикам. Болельщики из США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии лидируют в этом отношении.
Что такое "Паспорт болельщика" или FAN-ID?
По инициативе российских властей, для посещения всех матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, после покупки билета всем болельщикам необходимо также получить Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя . Рекомендуется подать заявку на получение этого бесплатного документа сразу после того, как вы получите по электронной почте подтверждение приобретения билетов после окончания периода продаж путем случайной жеребьевки. Нужна в том числе актуальная фотография. Получить документ можно будет по почте или в центре выдачи — такие есть во всех городах-организаторах.
Для прохода на стадионы, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу FIFA2018™, болельщикам необходимо иметь действительный билет и Паспорт болельщика. Кроме того, Паспорт болельщика позволяет воспользоваться дополнительными преимуществами и услугами: безвизовый въезд на территорию Российской Федерации, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча. Подробную информацию о Паспорте болельщика вы можете найти на сайте www.fan-id.ru.
Что с бесплатным проездом между городами?
Как и во время Кубка Конфедераций, в период ЧМ-2018 каждый зритель сможет бесплатно проехать на поезде к месту проведения матча. Для болельщиков выделят специальные дополнительные поезда.
Понадобится паспорт болельщика и билет. Необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, ввести данные, после чего выбрать маршрут и место. Пока что рейсов немного и, в основном, только из Москвы. Окончательное расписание появится 15 декабря.
Можно ли будет купить билеты потом?
Билеты можно будет приобрести и на следующих этапах. Стоимость будет прежней, но их останется меньше.
С 13 марта по 3 апреля 2018 года: второй период второго этапа продаж. Живая очередь на сайте ФИФА.
С 18 апреля по 15 июня 2018 года: билеты впервые можно купить не только в интернете, но и в кассе.
На одном из поздних этапов откроется перепродажа билетов. Те, кто по каким-то причинам не сможет воспользоваться всеми билетами, получат право перепродать их другому болельщику через сайт ФИФА.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
9 декабря 2017 04:06
Официально купить билет можно только на сайте FIFA.com/bilet. ЧМ-2018
94
7 декабря 2017 15:07
До конца года еще 8 баннеров будут размещены на стадионе «Локомотив» и на ж/д вокзале Самары. ЧМ-2018
183
5 декабря 2017 19:56
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев. ЧМ-2018
541
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6669
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7238
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7088
Спорт в регионе
8 декабря 2017 14:57
Сильнейшие гиревики в составе 11 сборных команд воинских частей и соединений из Самары, Пензенской и Оренбургской областей, Башкирии померились силами в... Спорт в регионе
151
8 декабря 2017 11:40
Это центральный защитник, крайний полузащитник и, возможно, нападающий. Спорт в регионе
171
8 декабря 2017 09:06
Эта победа стала для самарцев первой после трех поражений подряд. Спорт в регионе
166
7 декабря 2017 15:40
В ОКР назвали «решающим» мнение Путина об участии в Олимпиаде. Спорт в регионе
223
7 декабря 2017 12:16
С 14 июня по 15 июля будет запущено голосование. Спорт в регионе
199
6 декабря 2017 16:08
Шешунов вошел в состав сборной России. Спорт в регионе
217
6 декабря 2017 10:06
Россияне выступят на Зимней Олимпиаде как "команда российских спортсменов". Спорт в регионе
224
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5441
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1985
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8889
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2659
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10383
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3034
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2428
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1637
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2000
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1892
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1592
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3223
Мероприятия