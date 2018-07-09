Хорватский футбольный союз наказал героя видео с лозунгом «Слава Украине»
9 июля 2018 17:37
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В сообщении союза отмечается, что Вукоевич освобожден от обязанностей помощника тренера хорватской сборной и лишен аккредитации на ЧМ-2018 в качестве наблюдателя.
«Хорватский футбольный союз приносит извинения российской публике за действия члена хорватской делегации», — говорится в сообщении ХФС.
7 июля, после того, как сборная Хорватии победила в серии пенальти сборную России и вышла в полуфинал, Вукоевич и защитник хорватской команды Домагой Вида (оба они раньше играли за киевское «Динамо») опубликовали видео, на котором Вида выкрикивает «Слава Украине!», а Вукоевич добавляет «Эта победа за «Динамо» и за Украину».
В заявлении ХФС говорится, что Вукоевич и Вида просят прощения за свои слова, которые «никоим образом не предполагали наличия политических коннотаций, но, к сожалению, оставили возможность для такой интерпретации».
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с РБК отметил, что поступок игроков сборной Хорватии оставил «неприятный осадок».
«Есть отдельные личности, которые на фоне этой совершенно хорошей положительной атмосферы чемпионата решили своими действиями испортить праздник, который был у всех. И допустили подобное политическое высказывание, которое никак не соотносится с той игрой, которая состоялась», — заявил Цеков.
Вида позже назвал свои слова шуткой. «Мне очень жаль, что некоторые средства массовой информации так истолковали наше сообщение», — говорил он, отмечая, что это, «конечно, не было политическим посланием, а только являлось благодарностью украинским болельщикам за поддержку». «У меня много друзей на Украине, но также у меня есть друзья среди россиян», — замечал Вида, подчеркивая, что он гордится этой дружбой.
Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла Виде предупреждение, но дисквалифицировать его не стала. Хорватский футбольный союз призвал игроков не делать политических заявлений.
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