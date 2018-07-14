Хорватский футболист пообещал сделать тату на лбу в случае победы на ЧМ
14 июля 2018 11:11
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Футболист сборной Хорватии Иван Ракитич пообещал сделать татуировку на лбу, если его команде удастся победить на чемпионате мира по футболу. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, передает «Спорт-Экспресс».
«Да. У меня на лбу много свободного места. Думаю, это отличный вариант. Только с женой посоветуюсь», — сказал Ракитич.
Он добавил, что оказаться в финале мундиаля было его заветной мечтой.
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