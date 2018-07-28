Граффити, посвященное сборной России, дорисовали в Самаре
28 июля 2018 09:57
61
В Самаре дорисовали граффити, посвященное сборной России над командой Испании в ЧМ-2018.
Благодаря этой победе наша команда вышла в четвертьфинал.
Изображение располагается на фасаде дома №369 на улице Ново-Садовой.
Как пишет "КП в Самаре", авторы рисунка - художники Оксана Гладкова и Семен Маверский. Он создан на деньги меценатов.
Фото: Виктория Живова.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
28 июля 2018 09:57
Оно располагается на ул. Ново-Садовой. ЧМ-2018
60
27 июля 2018 17:40
Дмитрий Азаров отметил, что обеспечение безопасности в дни проведения чемпионата мира в России получило самые высокие оценки президента страны. На... ЧМ-2018
156
25 июля 2018 11:32
Тот самый матч, когда сборная России обыграла Сборную Испании. ЧМ-2018
271
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7448
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7955
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7754
Спорт в регионе
27 июля 2018 15:28
Это будет настоящий и искренний футбол! Спорт в регионе
183
27 июля 2018 13:38
Начало встречи – в 20:00. Спорт в регионе
246
26 июля 2018 16:51
На чемпионате мира в Китае в командном турнире по шпаге сборная России, за которую выступал наш спортсмен, заняла 3 место. Спорт в регионе
202
26 июля 2018 11:44
ПФК «Крылья Советов» начинает сотрудничество с PUMA FOOTBALL и представляет форму сезона 2018/2019. Спорт в регионе
211
26 июля 2018 10:34
Заводящим будет обеспечен бесплатный проход на матчи "Крыльев Советов". Спорт в регионе
212
25 июля 2018 22:34
Начало матча в 18:00. Спорт в регионе
503
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
338
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
402
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
868
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
676
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
704
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
872
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1337
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1278
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2989
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2058
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3216
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
525
Мероприятия
В Октябрьске откроется экспозиция, посвященная 115-летию легендарного министра путей сообщения Бориса Бещева