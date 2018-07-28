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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Граффити, посвященное сборной России, дорисовали в Самаре

28 июля 2018 09:57
61
Граффити, посвященное сборной России, дорисовали в Самаре
Оно располагается на ул. Ново-Садовой.

В Самаре дорисовали граффити, посвященное сборной России над командой Испании в ЧМ-2018.
Благодаря этой победе наша команда вышла в четвертьфинал.
Изображение располагается на фасаде дома №369 на улице Ново-Садовой.

Как пишет "КП в Самаре", авторы рисунка - художники Оксана Гладкова и Семен Маверский. Он создан на деньги меценатов.

Фото: Виктория Живова.
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Комментарии



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