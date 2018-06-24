Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: «Мы хотим быть первыми!»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции на стадионе "Самара Арена": «Мы хотим быть первыми!»Нападающий сборной Фёдор Смолов о своём настрое перед завтрашнем матче со сборной Уругвая: «Настроение отличное, потому что мы вышли а 1/8 финала и выполнили свою первостепенную задачу»Наша команда сегодня провела тренировку на стадионе "Самара-Арена". А уже завтра матч со сборной Уругвая! Болеем за наших!", - предает пресс-служба департамента информационной политики СО.В матче с Уругваем сборная России сыграет в белой форме. Вратарь - в зеленой.