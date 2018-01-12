Главгосэкспертиза России рассмотрела обновленный проект строительства стадиона в Самаре

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Изучив вновь представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документациясоответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатаминженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Предыдущее положительное заключение по объекту было выдано в июле 2017 года.«Самара Арена» представляет собой шестиуровневый стадион с натуральным рулонным газоном, футбольное поле которого оснащеносистемами искусственного подогрева и автоматического орошения. Стадион, строящийся к Чемпионату мира по футболу и рассчитанный на размещение 45000 зрителей, расположен в границах Московского, Ракитовского, Волжского шоссе, а также Ташкентской и Демократической улиц. Площадь земельного участка, выделенного под строительство, составляет 27 га, а общая площадь комплекса,включая здание арены, входные группы и другие подобъекты, - 160 498,10 кв. м. В состав стадиона входят поле для спортивных мероприятий с трибунами, помещения для спортсменов, фойе для зрителей и служебные помещения.Согласно откорректированной проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, в конструктивные решения был внесен ряд изменений, в том числе пересмотрена конфигурация наружных подпорных стен и пандусов, располагающихся на прилегающей к арене территории, откорректирована конструкция кровли стадиона, откорректированы технологические решения по организации общественного питания зрителей, откорректированы решения по антитеррористическойзащищенности стадиона в соответствии с требованиями силовых ведомств.По завершению мундиаля стадион, который получит имя «Космос-Арена», будет использоваться для тренировок и подготовки местнойкоманды «Крылья Советов» к очередным матчам в период проведения Чемпионата России и международных турниров, а также в периодмежсезонной подготовки. Кроме того, здесь будут проходить занятия по другим видам спорта, массовые зрелищные спортивные и культурные мероприятия. Территория вокруг стадиона станет еще одной прогулочной площадкой для жителей и гостей города.11 января в рамках выездного заседания оперативной рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и ввода в эксплуатацию стадионов к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 «Самара-арену» посетил первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации«Проведено комплексное обследование опорных конструкций стадиона «Самара Арена» экспертами Московского государственного строительного университета. Получено положительное заключение по устойчивости, по запасу прочности конструкции, по всем характеристикам металла. Результаты обследования переданы в Ростехнадзор. Мы надеемся, что в ближайшее время, Ростехнадзор снимет все свои вопросы в отношении самарского стадиона», - сообщил по окончании осмотра объекта Леонид Ставицкий, отметив, что несмотря на все сложности, которые сопровождали реализацию этого инфраструктурного проекта, сейчас нет сомнений в том, что строительство объекта будет успешно завершено, сообщает пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России" .