Глава региона Дмитрий Азаров о ходе строительства стадиона в Самаре

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На итоговом совещании по подготовке к Чемпионату Мира по футбола в Самареподчеркнул: "Все объекты, которые планировали ввести по срокам, введены. Догоняющий график, который был принят в конце прошлого года, четко выполняется. Осуществляется буквально ежедневный контроль за его исполнением."