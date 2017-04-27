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Глава ФИФА заявил о введении видеоповторов для судей на ЧМ-2018 в России

27 апреля 2017 13:48
72
Глава ФИФА заявил о введении видеоповторов для судей на ЧМ-2018 в России
Это нужно для принятия решения в сложной спорной ситуации.

Систему видеоповторов впервые используют на чемпионате мира по футболу-2018 в России, заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Ранее ФИФА протестировала ее на чемпионате в Японии

Видеоповторы («видеорефери») для судей впервые будут использоваться на чемпионате мира (ЧМ) 2018 года в России. Об этом заявил президент Международной федерации футбола ФИФА (FIFA) Джанни Инфантино на съезде Южноамериканской конфедерации футбола в чилийской столице Сантьяго, говорится в сообщении, которое опубликовало издание Super Sport.

«Мы будем использовать видеосудейство на чемпионате мира по футболу 2018 года, потому что отзывы об этом до сих пор были положительными», — уточнил он. Видеоповторы сможет использовать арбитр матча для принятия решения в сложной спорной ситуации.

Систему видеопомощи арбитру ФИФА опробовала во время клубного чемпионата мира, прошедшего в Японии в декабре 2016 года, тогда арбитр принял решение о назначении пенальти после просмотра видео. Ранее ФИФА анонсировала, что система будет использована во время Кубка конфедераций в России, пишет РБК.

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Комментарии



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