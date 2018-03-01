Генподрядчик строительства "Самара Арены" показал раздевалку, санузел и коридор со специальным не скользящим покрытием
1 марта 2018 21:02
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Фото: ПСО «Казань»
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