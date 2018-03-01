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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Генподрядчик строительства "Самара Арены" показал раздевалку, санузел и коридор со специальным не скользящим покрытием

1 марта 2018 21:02
556
Генеральный подрядчик строительства самарского стадиона показал раздевалку, санузел и коридор со специальным не скользящим покрытием, по которому сборные-участницы Чемпионата Мира-2018 выйдут на поле «Самара Арены», сообщает SMR2018.

Фото: ПСО «Казань» 
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Комментарии



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