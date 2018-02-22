Газон для стадиона «Самара Арена» выращивают в Германии

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В составе этого «пирога» - ОПГС, геотекстиль, несколько слоев щебня, песок, плодородный слой и сам рулонный газон: к слову, его для стадиона «Самара Арена» выращивают в Германии.Газон будет прошит искусственными нитями, что позволит сохранить его при высоких нагрузках, сообщает