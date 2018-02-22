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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Газон для стадиона «Самара Арена» выращивают в Германии

22 февраля 2018 18:50
25
Газон будет прошит искусственными нитями, что позволит сохранить его при высоких нагрузках.
В центре будущего поля стадиона установлена теплица. Она предназначена для того, чтобы прогреть огромную площадь перед укладкой газона. «Пирог» самого поля состоит из шести слоев, которые уходят вглубь больше чем на метр.

В составе этого «пирога» - ОПГС, геотекстиль, несколько слоев щебня, песок, плодородный слой и сам рулонный газон: к слову, его для стадиона «Самара Арена» выращивают в Германии.

Газон будет прошит искусственными нитями, что позволит сохранить его при высоких нагрузках, сообщает  smr2018.ru.
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Комментарии



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