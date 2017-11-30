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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Футболисты сборных Швейцарии и Сербии во время ЧМ-2018 планируют базироваться в Самарской области

30 ноября 2017 15:50
115
Швейцарцы поселятся на время турнира в Тольятти, а сербы хотят использовать комплекс
Как собщает "Р-Спорт", футболисты сборных Швейцарии и Сербии во время чемпионата мира 2018 года собираются базироваться на территории Самарской области. Об этом сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самарская область готовит к турниру три базы – загородный клуб "Русская Охота", базу футбольного клуба "Крылья Советов", а также школу "Академия" в Тольятти.

По информации "Р-Спорт", в Самарской области во время чемпионата мира планируют базироваться две сборные – Швейцарии и Сербии. Швейцарцы поселятся на время турнира в Тольятти, а сербы хотят использовать комплекс "Русская Охота". Договоренности, впрочем, существуют только на словах, бумаги будут подписаны после жеребьевки турнира.

В администрации Самарской области комментировать информацию источника агентства отказались.









 
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Комментарии



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