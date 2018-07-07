Футболисты Сборной России перед матчем с Хорватией пообещали болельщикам «отдать ради победы все и даже больше»
7 июля 2018 17:22
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«Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на ЧМ и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим», — говорится в сообщении.
Перед матчем против сборной Испании в 1/8 финала российские игроки выпустили видеоролик с обращением к фанатам. В нем приняли участие Илья Кутепов, Роман Зобнин, Юрий Газинский и Денис Черышев. Матч против Испании закончился победой россиян по пенальти.
Сборная России уже добилась лучшего результата в истории участия в чемпионатах мира. Ранее команда ни разу не вышла в плей-офф первенства.
Матч между Россией и Хорватией будет последним четвертьфиналом ЧМ-2018. Накануне в полуфинал вышли сборные Франции и Бельгии, которые обыграли Уругвай и Бразилию соответственно.
В субботу, 7 июля, программу первенства откроет четвертьфинальный матч между Англией и Швецией. Эта игра начнется в 17:00 мск. Матч Россия — Хорватия начнется в 21:00 мск.
Фото: Rodolfo Buhrer/imago sportfotodienst
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