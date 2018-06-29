Фото самарской матрешки в Инстаграм уругвайского нападающего Кавани набрало более 45 тысяч лайков
29 июня 2018 19:24
183
Пост набрал уже больше 45 тысяч лайков, передает bigvill.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
29 июня 2018 18:26
На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерыве между ними – развлекательная программа. ЧМ-2018
188
29 июня 2018 11:29
Две команды остались без очков. ЧМ-2018
234
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7293
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7820
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7643
Спорт в регионе
29 июня 2018 14:01
Оргкомитет предоставляет прекрасную возможность проверить свою физическую подготовку всем желающим. Спорт в регионе
174
29 июня 2018 13:00
На его организацию планируется потратить 3 млн рублей. Спорт в регионе
204
28 июня 2018 16:11
По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали 2 медали. Спорт в регионе
297
28 июня 2018 16:05
Спорт в регионе
291
28 июня 2018 15:45
В Евпатории состоялось первенство России по бильярдному спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет и юношей и девушек от 13 до 16 лет. Первенство собрало 109... Спорт в регионе
249
28 июня 2018 14:07
Об этом сообщает Минспорта региона. Спорт в регионе
399
28 июня 2018 13:48
У двух других наших спортсменов также призовые места. Спорт в регионе
268
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1961
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
665
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
745
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
188
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
129
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
137
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1266
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2479
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
121
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
505
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
792
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
958
Мероприятия