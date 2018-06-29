Я нашел ошибку
Главные новости: 
Глава региона осмотрел и сам ФОК - долгострой, открытия которого ждали 10 лет.
В Исаклинском районе Дмитрий Азаров побывал на Спартакиаде работающей молодежи в местном ФОК "Победа"
Здесь предприятие
Дмитрий Азаров осмотрел сельхозугодия Сергиевского района
"Новокуйбышевский завод масел и присадок ‏отмечает своё 20-летие
"Новокуйбышевский завод масел и присадок ‏отмечает своё 20-летие
В 18.00 начнется эфир из Москвы, где в борьбу вступят сборные Испании и России.
Программа Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в Самаре на 1 июля
А значит, не достигли параметров, обозначенных в майских президентских указах 2012 года.
Зарплаты работников почти половины российских культурных учреждений не достигли 100% от средней по региону
Его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Тольяттинского предпринимателя чуть не выдворили за пределы РФ
Фото самарской матрешки в Инстаграм уругвайского нападающего Кавани набрало более 45 тысяч лайков
Фото самарской матрешки в Инстаграм уругвайского нападающего Кавани набрало более 45 тысяч лайков
В Самарской области работают 19 центров здоровья.
350 пар «не дошли до ЭКО», потому что долгожданная беременность наступила после визита в центр здоровья
сегодня  Пятница, 29 июня, 22:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/06:
USD 62.76
-0.53
EUR 72.99
-0.1
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Фото самарской матрешки в Инстаграм уругвайского нападающего Кавани набрало более 45 тысяч лайков

29 июня 2018 19:24
183
Уругвайский нападающий Эдисон Кавани разместил в своем Инстаграм фото матрешки на самарской набережной, которая символизирует его страну.

Пост набрал уже больше 45 тысяч лайков, передает bigvill.ru.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
29 июня 2018  19:24
Фото самарской матрешки в Инстаграм уругвайского нападающего Кавани набрало более 45 тысяч лайков
Фото самарской матрешки в Инстаграм уругвайского нападающего Кавани набрало более 45 тысяч лайков
  ЧМ-2018
182
29 июня 2018  18:26
На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерыве между ними – развлекательная программа.
Программа фанфеста на площади Куйбышева на 30 июня
На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерыве между ними – развлекательная программа.  ЧМ-2018
188
29 июня 2018  11:29
Названа худшая команда чемпионата мира по футболу Две команды остались без очков.
Названа худшая команда чемпионата мира по футболу
Две команды остались без очков. ЧМ-2018
234
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7293
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7820
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7643
Весь список
Спорт в регионе
29 июня 2018  14:01
В Самаре пройдет легкоатлетический кросс
В Самаре пройдет легкоатлетический кросс "Сокольи Горы-2018"
Оргкомитет предоставляет прекрасную возможность проверить свою физическую подготовку всем желающим. Спорт в регионе
174
29 июня 2018  13:00
В Самарской области пройдет парад Спорта
В Самарской области пройдет парад Спорта
На его организацию планируется потратить 3 млн рублей. Спорт в регионе
204
28 июня 2018  16:11
По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали 2 медали.
Самарские спортсмены завоевали бронзу всероссийской летней универсиады по самбо
По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали 2 медали.  Спорт в регионе
297
28 июня 2018  16:05
Самарские спортсмены стали победителями Кубка России по пляжному теннису
Самарские спортсмены стали победителями Кубка России по пляжному теннису
  Спорт в регионе
291
28 июня 2018  15:45
В Евпатории состоялось первенство России по бильярдному спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет и юношей и девушек от 13 до 16 лет. Первенство собрало 109 участников из 25 регионов страны.
Самарские спортсмены - призеры первенства России по бильярдному спорту
В Евпатории состоялось первенство России по бильярдному спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет и юношей и девушек от 13 до 16 лет. Первенство собрало 109... Спорт в регионе
249
28 июня 2018  14:07
Самарские самбисты завоевали бронзу всероссийской летней универсиады
Самарские самбисты завоевали бронзу всероссийской летней универсиады
Об этом сообщает Минспорта региона. Спорт в регионе
399
28 июня 2018  13:48
Самарский велосипедист выиграл Кубок России по маунтинбайку
Самарский велосипедист выиграл Кубок России по маунтинбайку
У двух других наших спортсменов также призовые места. Спорт в регионе
268
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1961
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
665
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
745
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
188
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
129
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
137
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1266
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2479
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
121
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
505
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
792
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
958
Весь список

Мероприятия
В Самаре отпразднуют Сабантуй
На сызранский фестиваль «Рыба-раки» приедет Международный Арт-поезд
«Барабаны мира» приглашают гостей на юбилейный фестиваль в Самарской области
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда